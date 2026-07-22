Трамп закликав ФІФА знову провести Чемпіонат світу в США

Американський президент був вражений успіхом турніру

Президент США Дональд Трамп після фіналу Чемпіонату світу 2026 звернувся до президента ФІФА Джанні Інфантіно із закликом якнайшвидше знову провести мундіаль у Сполучених Штатах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yahoo Sports.

Амбіції президента США

Перед вирішальним матчем між Іспанією та Аргентиною Трамп в ефірі Fox Sports заявив, що рекордна популярність турніру є достатньою підставою для нового мундіалю в США. «З огляду на ці цифри, ми вимагатимемо проведення турніру негайно. Я роблю такий запит просто зараз. Ми повинні зробити це знову, і зробити це за моєї присутності, чуєш це, Джанні? Не думаю, що у світі коли-небудь відбувалося щось подібне до цього чемпіонату», – сказав Трамп.

Під час церемонії нагородження на стадіоні MetLife президент США разом із Джанні Інфантіно вручав медалі та Кубок світу збірній Іспанії. Появу обох на полі частина вболівальників зустріла свистом, хоча згодом шум на трибунах стих.

Чи є реальними пропозиції Трампа?

За даними ФІФА, перший в історії Чемпіонат світу за участю 48 збірних, який приймали США, Мексика та Канада, відвідали 6,6 мільйона глядачів. Це стало рекордним показником в історії турніру. Однак бажання Трампа навряд чи може бути реалізоване найближчим часом. Чемпіонат світу-2030 вже віддадуть Іспанії, Португалії та Марокко, а турнір 2034 року прийматиме Саудівська Аравія.

Крім того, правила ротації ФІФА не дозволяють конфедерації Північної Америки претендувати на проведення наступного мундіалю після турніру у 2026. Це значить, що найближчою реальною можливістю для США залишається Чемпіонат світу 2038 року. Голова робочої групи Білого дому з підготовки до світової першості Ендрю Джуліані вже підтвердив, що американська сторона планує працювати над потенційною заявкою.

Нагадаємо, що Трамп хоче прилаштувати президента ФІФА на посаду генсека ООН.