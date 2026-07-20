Світові знаменитості на фіналі Чемпіонату світу 2026: кого камери помітили на трибунах
У Нью-Джерсі на головному матчі футбольного мундіалю з'явилися багато відомих персоналій
Фінал Чемпіонату світу 2026 став не лише головною спортивною подією року, а й місцем зустрічі численних світових знаменитостей. У VIP-ложах MetLife Stadium можна було побачити голлівудських акторів, музикантів, політиків та інших відомих гостей. Про це повідомляє «Главком».
Світові зірки на трибунах
Серед найпомітніших гостей були американські актори Метью Бродерік та Сара Джессіка Паркер, які разом відвідали фінальний матч. Не залишилася поза увагою фотографів і британсько-аргентинська акторка Аня Тейлор-Джой, яка прибула на стадіон разом зі своїм чоловіком, музикантом Малкольмом Макреєм.
На трибунах також були помічені оскароносний іспанський актор Хав'єр Бардем, американський сенатор Марко Рубіо, а також президент США Дональд Трамп, який після матчу взяв участь у церемонії нагородження чемпіонів.
Особливу увагу привернула й родина Девіда Бекхема. Легендарний англійський футболіст відвідав фінал разом із дружиною Вікторією Бекхем, синами Крузом і Ромео, а також їхніми супутницями – Джекі Апостел і Кім Тернболл.
Футбольні легенди та футбольні функціонери
Також потужним був і склад футбольних гостей. За вирішальним матчем Чемпіонату світу стежив легендарний воротар збірної Іспанії Ікер Касільяс, який після фінального свистка одним із перших привітав співвітчизників із другим чемпіонським титулом.
На трибунах також були помічені інші колишні та нинішні гравці «Фурії Рохи» – Серхіо Рамос, Маркос Льоренте та Хесус Навас. Вони емоційно реагували на перебіг зустрічі та разом із вболівальниками святкували перемогу збірної Іспанії.
Серед почесних гостей був і президент французького «Парі Сен-Жермен» Насер аль-Хелайфі, який традиційно відвідав головний матч світового футболу.
Нагадаємо, що після перемоги Іспанії над Аргентиною у фіналі Чемпіонату світу 2026 футболісти, легенди збірної та члени королівської родини емоційно святкували історичний тріумф «Фурії Рохи».
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