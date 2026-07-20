Світові знаменитості на фіналі Чемпіонату світу 2026: кого камери помітили на трибунах

Фінал Чемпіонату світу 2026 зібрав не лише зірок, а й перших осіб держав

У Нью-Джерсі на головному матчі футбольного мундіалю з'явилися багато відомих персоналій

Фінал Чемпіонату світу 2026 став не лише головною спортивною подією року, а й місцем зустрічі численних світових знаменитостей. У VIP-ложах MetLife Stadium можна було побачити голлівудських акторів, музикантів, політиків та інших відомих гостей. Про це повідомляє «Главком».

Світові зірки на трибунах

Серед найпомітніших гостей були американські актори Метью Бродерік та Сара Джессіка Паркер, які разом відвідали фінальний матч. Не залишилася поза увагою фотографів і британсько-аргентинська акторка Аня Тейлор-Джой, яка прибула на стадіон разом зі своїм чоловіком, музикантом Малкольмом Макреєм.

Сара Джессіка Паркер і Метью Бродерік були однією з найзірковіших подружніх пар на трибунах фіналу Чемпіонату світу 2026 фото: Getty Images

Зірка «Ферзевого гамбіта» Аня Тейлор-Джой відвідала фінал разом зі своїм чоловіком фото: Getty Images

На трибунах також були помічені оскароносний іспанський актор Хав'єр Бардем, американський сенатор Марко Рубіо, а також президент США Дональд Трамп, який після матчу взяв участь у церемонії нагородження чемпіонів.

Перший лауреат премії «Оскар» в історії Іспанії Хав'єр Бардем не міг пропустити вирішальний поєдинок за участю Іспанії фото: Getty Images

Марко Рубіо також був присутнім на матчі-відкритті турніру фото: Getty Images

Дональд Трамп не міг пропустити фінал Чемпіонату світу, який проходив у США фото: Getty Images

Особливу увагу привернула й родина Девіда Бекхема. Легендарний англійський футболіст відвідав фінал разом із дружиною Вікторією Бекхем, синами Крузом і Ромео, а також їхніми супутницями – Джекі Апостел і Кім Тернболл.

Родина Бекхемів разом з Томом Крузом потрапили в об'єктиви камер на фіналі Чемпіонату світу 2026 фото: Getty Images

Футбольні легенди та футбольні функціонери

Також потужним був і склад футбольних гостей. За вирішальним матчем Чемпіонату світу стежив легендарний воротар збірної Іспанії Ікер Касільяс, який після фінального свистка одним із перших привітав співвітчизників із другим чемпіонським титулом.

Ікер Касільяс багато років був воротарем збірної Іспанії фото: Getty Images

На трибунах також були помічені інші колишні та нинішні гравці «Фурії Рохи» – Серхіо Рамос, Маркос Льоренте та Хесус Навас. Вони емоційно реагували на перебіг зустрічі та разом із вболівальниками святкували перемогу збірної Іспанії.

Колишні гравці збірної Іспанії потужно підтримували свою країну фото: Getty Images

Серед почесних гостей був і президент французького «Парі Сен-Жермен» Насер аль-Хелайфі, який традиційно відвідав головний матч світового футболу.

Президент найсильнішого клубу світу також був присутнім на трибунах Чемпіонату світу фото: Getty Images

Нагадаємо, що після перемоги Іспанії над Аргентиною у фіналі Чемпіонату світу 2026 футболісти, легенди збірної та члени королівської родини емоційно святкували історичний тріумф «Фурії Рохи».