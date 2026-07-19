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США заборонили переможцю мундіалю-2010 в'їзд до країни на фінал Чемпіонату світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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США заборонили переможцю мундіалю-2010 в'їзд до країни на фінал Чемпіонату світу 2026
Жоан Капдевіла був частиною «золотої» збірної Іспанії
фото: BCC Conferenciantes

Жоана Капдевілу разом з дітьми не захотіли пропускати прикордонники за спрощеною програмою в'їзду 

Колишній захисник збірної Іспанії Жоан Капдевіла все ж прибув до США напередодні фіналу Чемпіонату світу 2026 між Іспанією та Аргентиною, хоча ще добу тому ризикував пропустити головний матч турніру через проблеми з американськими міграційними правилами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Звернення до Трампа

48-річний чемпіон світу 2010 року та переможець Євро-2008 отримав відмову в дозволі на в'їзд до США за програмою ESTA. Капдевіла був одним із ключових гравців збірної Іспанії, яка виграла чемпіонат світу 2010 року в Південній Африці. Захисник відіграв усі сім матчів того турніру без замін, зробивши вагомий внесок у перший в історії титул чемпіонів світу для «Червоної фурії».

Причиною такого рішення стала його поїздка до Ірану близько десяти років тому, коли він брав участь у благодійному футбольному матчі. Згідно з американським законодавством, особи, які відвідували низку країн, серед яких і Іран, не можуть скористатися спрощеною процедурою в'їзду та мають оформлювати повноцінну візу.

Не маючи часу пройти звичайну процедуру, Капдевіла публічно звернувся по допомогу в соцмережі X до президента США Дональда Трампа, державного секретаря Марко Рубіо та Міністерства спорту Іспанії.

«Допоможіть мені, пане президенте Дональд Трамп! Мені щойно сказали, що я не можу поїхати на фінал із дітьми. Ви навіть не уявляєте, як я хотів бути там разом зі своїми партнерами по команді 2010 року та підтримати збірну. Якщо хтось знає, як це вирішити, буду вдячний до кінця життя», – написав Капдевіла.

Хепі-енд для легенди Іспанії

Після широкого розголосу ситуації американська влада переглянула справу іспанця. Як повідомляє The Associated Press із посиланням на Службу митного та прикордонного контролю США, відомство отримало офіційне звернення щодо футболіста та в індивідуальному порядку погодило його в'їзд до країни.

Уже в неділю Жоан Капдевіла разом із дітьми приземлився в Нью-Йорку й зможе бути присутнім на фіналі Чемпіонату світу. Очікується, що на трибунах він приєднається до інших легенд «золотої» збірної Іспанії – Хаві, Андреса Іньєсти, Карлеса Пуйоля та Серхіо Рамоса, які прилетіли підтримати національну команду.

Нагадаємо, що форвард збірної Іспанії розніс організаторів Чемпіонату світу

Теги: чемпіонат світу Дональд Трамп Серхіо Рамос Марко Рубіо НОВИНИ ФУТБОЛУ

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