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Трамп заявив, що Іран порушив угоду про припинення вогню

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп заявив, що Іран порушив угоду про припинення вогню
Трамп: Може настати момент, коли ми більше не зможемо бути розсудливими і будемо змушені військовими силами завершити роботу
фото: AP

Дональд Трамп зазначив, що у відповідь американська авіація завдала ударів по іранських місцях зберігання ракет та безпілотників

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану, заявивши, що Сполучені Штати можуть бути змушені вжити додаткових військових заходів, якщо Тегеран продовжить завдавати ударів. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Трамп заявив, що Іран порушив угоду про припинення вогню, а американська авіація завдала ударів по іранських місцях зберігання ракет та безпілотників, а також по прибережних радарах.

«Цілком можливо, що вони ніколи нічого не навчаться! Може настати момент, коли ми більше не зможемо бути розсудливими і будемо змушені військовими силами завершити роботу, яку ми дуже успішно розпочали», – написав Трамп на Truth Social.

Президент попередив, що Іран «більше не існуватиме», якщо США застосують більше військових дій.

Раніше повідомлялося, що за вказівкою президента Дональда Трампа американські військові завдали ударів по кількох цілях в Ірані, що продовжило серію атак, які підірвали нестабільне припинення вогню у війні. 

Як повідомило Центральне командування США, військові літаки атакували іранську інфраструктуру спостереження, об'єкти протиповітряної оборони, системи зв'язку, сховища безпілотників та мінні загороджувальні споруди. Іранське державне телебачення підтвердило інформацію про вибухи в районі на північ від Ормузької протоки.

Нагадаємо, хоч Іран це спростовує, але 23 червня головний іранський переговірник Мохаммад Багер Галібаф повідомляв про домовленість зі США про створення «гарячої лінії» для запобігання інцидентам в Ормузькій протоці. До слова, це вже не перший обмін ударами між сторонами під час чинного перемир'я: на початку червня США та Іран також атакували одне одного – тоді Іран обстріляв Кувейт і Бахрейн балістичними ракетами, а CENTCOM завдав ударів у відповідь по острову Кешм.

Теги: Дональд Трамп війна Іран США

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