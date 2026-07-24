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Зеленський повідомив, коли настав перелом у стосунках із Трампом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський повідомив, коли настав перелом у стосунках із Трампом
Зеленський зробив заяву про Трампа
фото: скриншот з відео

Президент дав інтерв’ю Лорі Лумер

Президент Володимир Зеленський заявив, що перелом у його взаєминах із президентом США Дональдом Трампом настав після їхньої зустрічі у Ватикані, яка відбулася в базиліці Святого Петра в Римі у квітні 2025 року.

Про це глава держави повідомив у інтерв’ю американській ультраправій блогерці і близькій прихильниці президента США Лорі Лумер, частину якого Трамп опублікував у соцмережі Truth Social, пише «Главком».

Журналістка звернула увагу на зміни у взаєминах двох лідерів після конфлікту в Овальному кабінеті.

«У нас був перший переломний момент у Римі, у Ватикані. Це була недовга зустріч, але я завжди казав, що, на мою думку, це був історичний момент, тому що за 15-20 хвилин ми змінили наші взаємини», – сказав президент.

За словами Зеленського, під час зустрічі поруч не було нікого, окрім них двох. «Я дуже щасливий, тому що від таких відносин і такого діалогу залежить життя дуже багатьох людей», – додав він.

Нагадаємо, американська блогерка та ультраправа політична активістка Лора Лумер, яку вважають наближеною до президента США Дональда Трампа, приїхала до України, щоб побачити на власні очі те, про що говорила, перебуваючи під впливом російської пропаганди. У мережі X у неї майже два мільйони підписників, також вона веде подкаст.

Офіс президента України привітав візит американської консервативної активістки та соратниці президента США Дональда Трампа Лори Лумер до України. На Банковій наголосили, що особисте знайомство з наслідками російської агресії допомагає сформувати об'єктивне уявлення про війну та протистояти кремлівській пропаганді.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський

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