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Трамп розповів, за якої умови поїде до Росії на 9 травня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп розповів, за якої умови поїде до Росії на 9 травня
скріншот з відео

Раніше французький журнал Le Point повідомив, що Трамп відвідає Москву на 9 травня і візьме участь в урочистих заходах

Президент США Дональд Трамп поїде до Москви на 9 травня лише у разі врегулювання поточної ситуації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського президента.

Трамп наголосив, що зустрінеться у майбутньому з російським диктатором Володимиром Путіним.

«Я маю на увазі, що не найближчим часом, але якщо все це вирішиться, а я думаю, що так і буде, то, звісно, я б туди поїхав. І він би приїхав сюди теж. 9 травня? Ні, не думаю, це занадто швидко. Але у відповідний час я поїхав би до Москви», – сказав він.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з російським диктатором «у якийсь момент».

Як повідомлялося, Трамп відмовився називати очільника РФ Володимира Путіна диктатором.

До слова, очільник США повідомив, що може зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським «цього тижня або наступного» для підписання угоди щодо копалин.

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Теги: Дональд Трамп США росія путін

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