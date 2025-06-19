Чемпіонат України з футболу серед жіночих команд: визначився формат нового сезону

Участь у чемпіонаті братимуть 10 колективів

У Будинку футболу відбулося робоче засідання відділу жіночого та дівочого футболу УАФ із керівниками та головними тренерами клубів вищої ліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

За повідомленням АЖФУ, перед початком засідання голова Комітету жіночого та дівочого футболу УАФ Анастасія Кліпаченко подякувала всім клубам за участь у проведенні та завершенні чергового ігрового сезону, що проходив у складних умовах воєнного часу, але водночас по-спортивному тримав у напрузі до останнього туру, подарував безліч яскравих голів, перемог і позитивних емоцій.

Було розглянуто підсумки сезону-2024/2025 та представлено плани щодо проведення чемпіонату України з футболу серед жіночих клубів вищої ліги на найближчі сезони.

Новий сезон у вищій лізі проходитиме в дещо зміненому форматі. Участь у чемпіонаті братимуть 10 колективів. На жаль, не обійшлося без кадрових змін – ліга втратила ще одного учасника. Цього разу до списку вибулих приєдналася київська «Оболонь».

Таким чином, було переглянуто формат проведення змагань в елітному дивізіоні. Ігровий сезон-2025/2026 команди розпочнуть із проведення матчів у два кола за стандартною схемою «вдома — на виїзді» (18 турів). Після першого етапу буде сформовано дві групи по п’ять команд, які проведуть іще два кола (10 турів).

Чемпіонська група визначатиме призерів та трьох представників України в єврокубках сезону-2026/2027, тоді як у групі виживання розгорнеться напружена боротьба за збереження місця в еліті – лише три команди залишаться, ще дві змушені будуть залишити лігу.

У підсумку на кожну команду чекають 26 поєдинків на найвищому рівні.

Також клуби дійшли згоди, що починаючи з нового сезону календар матчів формуватиметься на основі базових дат, а остаточний день та час проведення поєдинку визначатиметься клубом-господарем за сім днів до гри.

Згідно з Планом-календарем Всеукраїнських змагань із футболу серед жіночих клубів вищої ліги сезону-2025/2026 базова дата 1-го туру нового чемпіонату – 3 серпня (неділя).

Формування нової ліги

Починаючи із сезону-2026/2027 у системі змагань із жіночого футболу планується введення Еліт-ліги, до якої за підсумками сезону-2025/2026 потраплять вісім колективів.

Згідно з представленим планом представники елітного дивізіону гратимуть стандартні чотири кола з роз'їздами – загалом 28 матчів.

Водночас знайома всім вища ліга також збереже свій формат, але вже в поєднанні з колективами, що понизяться в класі за підсумками сезону-2025/2026, до яких доєднаються найкращі шість колективів першого дивізіону.

Ну і третя за рангом перша ліга буде сформована за стандартним територіальним принципом, як і в попередніх сезонах.

Остаточний формат Еліт-ліги та вищої ліги сезону-2026/2027 буде затверджено додатково.