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Тренерку з США довічно відсторонили від роботи за насильство над фігуристами

Христина Жиренко
glavcom.ua
Тренерку з США довічно відсторонили від роботи за насильство над фігуристами
Саппенфілд тренувала триразових чемпіонів США у парному катанні Алексу Кнірім та Кріса Кнірім

У 2008 році Саппенфілд була визнана найкращим тренером США

Американську тренерку Далайлу Саппенфілд довічно відсторонили від роботи.

Її звинуватили у фізичному та психологічному насильстві над спортсменами, переслідуванні, зловживанні процедурами та неповідомленні про потенційні порушення правил SafeSport.

Саппенфілд перебувала під слідством 2,5 роки.

«Відбуваються зміни у культурі. Дії, що колись терпіли чи ігнорувалися, більше не є прийнятними. Це прогрес, але створення довгострокових культурних змін потребує твердої прихильності всіх членів спортивної спільноти до створення безпечних умов для спортсменів, які дозволяють їм реалізувати свій потенціал. Ті, хто чіпляється за токсичну тактику, залишаться позаду і виявляться на неправильному боці історії», – сказала генеральний директор SafeSport Джу'Різ Колон.

У 2021 році проти Саппенфілд виступила фігуристка Тара Кейн. Вона звинуватила тренера у образах сексуального характеру. У тому ж році Саппенфілд потрапила під розслідування через те, що дозволила 16-річній фігуристці жити в одному будинку з двома хлопцями – обидва тоді були старші 18 років.

Саппенфілд тренувала триразових чемпіонів США у парному катанні Алексу Кнірім та Кріса Кнірім. У 2008 році її визнавали найкращим тренером США.

Теги: фігурне катання США

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