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Шанс від Моуріньйо. 19-річний Волошин дебютував за першу команду «Реала»

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Шанс від Моуріньйо. 19-річний Волошин дебютував за першу команду «Реала»
Ілля Волошин став частиною системи «Реала» лише два роки тому
фото: RG Football

Юний український воротар долучився до дорослої команди «вершкових» після успіхів на юніорському рівні

Мадридський «Реал» завершив передсезонну підготовку впевненою перемогою над німецьким «Шальке 04» з рахунком 3:0. До неї долучилися одразу два українські воротарі – Андрій Лунін, а також Ілля Волошин. Про це повідомляє «Главком».

Ротація воротарів та дебют Волошина

Гольовий рахунок у матчі відкрив Кіліан Мбаппе, після чого забивали Дін Хейсен та Карлос Еспі. Але головною подією зустрічі для українських уболівальників став історичний момент, адже одразу два українські воротарі отримали ігровий час у складі мадридського гранда. Сталося це завдяки тому, що головний тренер «вершкових» Жозе Моурінью вирішив задіяти у контрольному матчі всіх трьох воротарів.

Так, Тібо Куртуа провів на полі перший тайм, після чого його замінив Андрій Лунін. Він вийшов після перерви і відіграв понад 40 хвилин та встиг зробити три сейви, зберігши ворота мадридців недоторканними. А наприкінці матчу на поле випустили 19-річного Іллю Волошина: сталося це на 87-й хвилині. Це дало можливість 19-річному українцю уперше вийти на поле у складі головної команди мадридського клубу. За відведений час Волошин допоміг «Реалу» зберегти перевагу та завершив свій дебют із сухими воротами.

Хто такий Ілля Волошин?

Ілля Волошин є одним із найперспективніших молодих голкіперів системи «Реала». Українець має зріст 202 сантиметри, завдяки чому є найвищим футболістом мадридської команди. До структури «королівського клубу» воротар приєднався у 2024 році. Минулого сезону він виступав за Juvenil A та допоміг команді здобути перемоги у Юнацькій лізі УЄФА та Кубку чемпіонів Іспанії.

Через це мадридці продовжують розраховувати на українця у довгостроковій перспективі, адже клуб продовжив його контракт до літа 2029 року.

Нагадаємо, що «Реал» завершив трансфер вундеркінда з чемпіонату Німеччини за шалені гроші: нападник Ян Діоманде змінив німецький РБ «Лейпциг» на мадридський колектив.

Теги: Тібо Куртуа Андрій Лунін Жозе Моурінью Кіліан Мбаппе НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид)

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