Шанс від Моуріньйо. 19-річний Волошин дебютував за першу команду «Реала»

Ілля Волошин став частиною системи «Реала» лише два роки тому

Юний український воротар долучився до дорослої команди «вершкових» після успіхів на юніорському рівні

Мадридський «Реал» завершив передсезонну підготовку впевненою перемогою над німецьким «Шальке 04» з рахунком 3:0. До неї долучилися одразу два українські воротарі – Андрій Лунін, а також Ілля Волошин. Про це повідомляє «Главком».

Ротація воротарів та дебют Волошина

Гольовий рахунок у матчі відкрив Кіліан Мбаппе, після чого забивали Дін Хейсен та Карлос Еспі. Але головною подією зустрічі для українських уболівальників став історичний момент, адже одразу два українські воротарі отримали ігровий час у складі мадридського гранда. Сталося це завдяки тому, що головний тренер «вершкових» Жозе Моурінью вирішив задіяти у контрольному матчі всіх трьох воротарів.

Так, Тібо Куртуа провів на полі перший тайм, після чого його замінив Андрій Лунін. Він вийшов після перерви і відіграв понад 40 хвилин та встиг зробити три сейви, зберігши ворота мадридців недоторканними. А наприкінці матчу на поле випустили 19-річного Іллю Волошина: сталося це на 87-й хвилині. Це дало можливість 19-річному українцю уперше вийти на поле у складі головної команди мадридського клубу. За відведений час Волошин допоміг «Реалу» зберегти перевагу та завершив свій дебют із сухими воротами.

Хто такий Ілля Волошин?

Ілля Волошин є одним із найперспективніших молодих голкіперів системи «Реала». Українець має зріст 202 сантиметри, завдяки чому є найвищим футболістом мадридської команди. До структури «королівського клубу» воротар приєднався у 2024 році. Минулого сезону він виступав за Juvenil A та допоміг команді здобути перемоги у Юнацькій лізі УЄФА та Кубку чемпіонів Іспанії.

Через це мадридці продовжують розраховувати на українця у довгостроковій перспективі, адже клуб продовжив його контракт до літа 2029 року.

Нагадаємо, що «Реал» завершив трансфер вундеркінда з чемпіонату Німеччини за шалені гроші: нападник Ян Діоманде змінив німецький РБ «Лейпциг» на мадридський колектив.