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Трамп започаткував власні змагання, які висміяли в мережі через склад учасників

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Трамп започаткував власні змагання, які висміяли в мережі через склад учасників
Дональд Трамп не раз був ініціатором змагань під власним патронатом
фото: The Washington Post

Користувачі соціальних мереж іронічно назвали змагання «Білою Олімпіадою»

Дебютні змагання Patriot Games, започатковані президентом США Дональдом Трампом у межах святкування 250-річчя заснування країни, прикували до себе негативну увагу через специфічність турніру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Підозрілий підбір учасників

Турнір серед школярів віком від 14 до 17 років відбувся 9-11 серпня на базі SPIRE Academy у Женеві, штат Огайо. Підсумковий спеціальний випуск змагань транслював телеканал ABC.

Найбільше критики викликав склад учасників. У програмі CNN This Morning ведуча Оді Корніш звернула увагу на те, що серед 120 школярів (по одному хлопцю та дівчині від кожного штату й території США) переважали представники білої молоді, значна частина яких навчалася у приватних християнських школах.

Окремі питання виникли й до самої процедури відбору. Школярів обирали не за спортивними результатами чи кваліфікаційними нормативами, а на основі відеоесе, у яких вони мали розповісти про свою любов до США. Крім того, журналісти виявили випадки, коли учасники представляли штати, у яких фактично не проживали.

Глузування з турніру

У соцмережах через такий формат змагання отримали іронічні прізвиська на кшталт «Білої Олімпіади», а самі Patriot Games почали порівнювати з антиутопією «Голодні ігри». Користувачі звертали увагу на концепцію турніру, за якою кожен штат та територія делегували по двоє підлітків.

Суперечки викликала і програма змагань. Замість традиційних олімпійських дисциплін школярі змагалися у доджболі, кікболі та перетягуванні каната, а також проходили смугу перешкод, стилізовану під військовий вишкіл та шоу American Gladiators.

За підсумками турніру переможцями стали Кеннаді Фурман із Канзасу та Роквелл Майєрс із Юти. Кожен із них отримав стипендію розміром $125 тисяч. Сам Дональд Трамп особисто відвідав фінальний день Patriot Games, де взяв участь у церемонії нагородження разом із медіаведучим Петом Макафі.

Нагадаємо, що мережа підозрює Трампа у фальшивій перемозі на турнірі з гольфу

Теги: Дональд Трамп спорт

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