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«Це те саме, що Росія зараз візьме і забере Аляску». Усик висловився про долю Донбасу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Це те саме, що Росія зараз візьме і забере Аляску». Усик висловився про долю Донбасу
Олександр Усик: Як пояснити сину, що він повинен віддати Донецьк, який захищав його батько і помер?
фото: AP

Український боксер зараз перебуває у США

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) під час спеціального заходу «America’s Adversaries: The Russia Reality» поділився думками про долю окупованих територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ютуб-канал Independent Women.

«На мій погляд, тим людям, які займаються допомогою Україні, їм треба бути жорсткішими, тому що їм говорять одне, а роблять інше.

У мене є такі випадки, що мій товариш воював в 14-му, 15-му, 16-му році, захищаючи Донбас. І він загинув. У нього залишився син. І син сьогодні також захищає Україну на передовій. Як пояснити сину, що він повинен віддати Донецьк, який захищав його батько і помер? Це неможливо.

Я особисто, ми – українці, не можемо віддати те, що Росія забрала і якось там внесла кудись. Це те саме, що Росія зараз візьме і забере Аляску.

Ви повинні розуміти, що я не як політик кажу, я кажу як звичайна людина. Мені, якщо чесно, політика взагалі не подобається. Спілкування, чисте людське спілкування. Ми повинні домовлятися. В нас є мізки, у нас одна кров, вона червона. Все руйнує наше его і відсутність Бога в нашому житті», – сказав Усик.

Нагадаємо, український чемпіон світу з боксу Олександр Усик зустрівся із президентом США Дональдом Трампом. Фотографію з Овального кабінету, де Усик і Трамп тиснуть один одному руки, оприлюднила Марго Мартін, яка є радником і спеціальним помічником Трампа з питань зв'язків з громадськістю. Жодних інших подробиць цієї зустрічі наразі немає.

Раніше повідомлялося, що 39-річний непереможений чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBC, IBF та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик відвідав Пентагон – штаб-квартиру Міністерства оборони США, яка розташована неподалік Вашингтона.

«Вперше відвідав Пентагон. Важко передати словами емоції, масштаб справді вражає!», – підписав Усик фото з Пентагону у соціальній мережі Х.

Теги: Донбас бокс війна Олександр Усик

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