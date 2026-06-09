Дрони вдарили по одному з ключових маршрутів окупантів між Херсонщиною та Кримом

За словами колабораціоніста, російська ППО нібито збила понад 20 дронів, які наближалися до мосту в Чонгарі

Чонгарські мости мають стратегічне значення для російської армії

У ніч проти 9 червня безпілотники атакували міст у селищі Чонгар на адміністративній межі між окупованою частиною Херсонської області та Кримським півостровом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на окупаційного губернатора Херсонщини Володимира Сальдо.

«У Чонгарі міст знову пошкоджено після нічної атаки українських БпЛА Рух по мосту знову перекрито. На місці працюють відповідні служби», – йдеться у повідомленні.

За словами колабораціоніста, російські мобільні вогневі групи та сили ППО нібито збили понад 20 дронів, які наближалися до мосту в Чонгарі.

Зауважимо, що Чонгарські мости мають стратегічне значення для російської армії. Саме через цей вузол проходить найкоротший та найзручніший сухопутний маршрут із тимчасово окупованого Криму в напрямку Мелітополя та південного фронту загалом. Цим шляхом ворог регулярно перекидає важку бронетехніку, боєприпаси та особовий склад для ведення бойових дій.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 7 червня 2026 року, у районі селища Чонгар на адміністративній межі між окупованою частиною Херсонської області та Кримським півостровом, пролунала серія вибухів. Внаслідок успішної атаки ударних безпілотних літальних апаратів було суттєво пошкоджено мостове полотно одного з ключових шляхопроводів, який російські загарбники використовують для забезпечення свого південного угруповання військ.

Російська окупаційна адміністрація була змушена офіційно визнати факт успішного ураження інфраструктурного об'єкта та терміново перенаправити потоки транспорту на інші пункти пропуску.