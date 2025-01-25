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Звідки насправді взявся коронавірус: директор ЦРУ дав відповідь

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Звідки насправді взявся коронавірус: директор ЦРУ дав відповідь
Реткліфф є давнім прихильником гіпотези про витік з лабораторії
фото з відкритих джерел

Джон Реткліфф зазначив, що китайська влада знала правду, але приховала її від світу

Cоvid-19 поширився через витік з біолабораторії в Ухані, що в Китаї. Про це заявив директор ЦРУ Джон Реткліфф, посилаючись на відповідний аналіз, пише The New York Times.

Відтепер оцінка відомства щодо виникнення вірусу природним шляхом з місцевого ринку змінилась.

Водночас директор ЦРУ зазначив, що витік був ненавмисним.

«Це був результат ненавмисного витоку. Китайська влада знала про це, але приховала цю інформацію від світу», – зазначив Джон Реткліфф.

Реткліфф є давнім прихильником гіпотези про витік з лабораторії. Він заявив, що це важлива частина розвідданих, яку необхідно проаналізувати, і що вона матиме наслідки для американо-китайських відносин.

У розвідувальному управлінні зауважили, що теорія не стала пріоритетною з появою нового директора, і опрацьовувалася певний час.

Так, радник 46-го президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван в останні тижні роботи адміністрації наказав провести новий таємний аналіз щодо походження пандемії.

До слова, комітет Палати представників США під керівництвом республіканців завершив дворічне розслідування щодо походження коронавірусу. Вони дійшли висновку, що вірус, ймовірно, має лабораторне походження та поширився через витік з лабораторії в місті Ухань.

Нагадаємо, на Прикарпатті судитимуть матір за неналежне виконання батьківських обов’язків. Вона не звернулася до лікарів, коли її півторарічна дитина захворіла на коронавірус, а згодом померла від ускладнень.

Раніше в Україні було виявлено випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron – Flirt. Він швидше передається і краще уникає імунної відповіді, але вакцини залишаються ефективними проти нього.

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Теги: розслідування влада радник вірус дитина США ЦРУ

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