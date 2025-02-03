Хотів нажитися на дитині з інвалідністю: на Хмельниччині правоохоронці викрили лікаря

Медик вимагав хабар за призначення інвалідності хворій дитині

Співробітники Служби безпеки та Національної поліції викрили на хабарі лікаря Хмельницької обласної дитячої лікарні. Про це повідомляє Управління СБУ у Хмельницькій області.

Як зазначають правоохоронці, посадовець вимагав гроші від батька малолітнього пацієнта з вродженими стійкими розладами зору в обмін на встановлення групи інвалідності.

Затриманий лікар, який вимагав хабар фото: ssu.gov.ua/СБУ

За даними слідства, за $1,5 тис. медик обіцяв вплинути на посадовців лікарсько-консультативної комісії для ухвалення відповідного рішення. Служба безпеки затримала фігуранта «на гарячому» під час отримання коштів на території медзакладу.

Зловмиснику отримав підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, за новими правилами отримання інвалідності пацієнта на дообстеження будуть скеровувати лише один раз. Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 1 січня 2025 року.

Як повідомлялося, Національна поліція України оголосила підозри 11 учасникам корупційних схем щодо оновлення даних у ТЦК із можливістю відстрочки та видачі документів про наявність у них тих чи інших хвороб.

До слова, на Одещині правоохоронці викрили 24-річного військовослужбовця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який вимагав хабар за видачу фіктивної повістки. Його затримали під час отримання неправомірної вигоди, а згодом повідомили про підозру.