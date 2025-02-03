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Хотів нажитися на дитині з інвалідністю: на Хмельниччині правоохоронці викрили лікаря

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Хотів нажитися на дитині з інвалідністю: на Хмельниччині правоохоронці викрили лікаря
За надання статусу інвалідності дитині лікар Хмельницької обласної дитячої лікарні хотів $1,5 тис.
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Медик вимагав хабар за призначення інвалідності хворій дитині

Співробітники Служби безпеки та Національної поліції викрили на хабарі лікаря Хмельницької обласної дитячої лікарні. Про це повідомляє Управління СБУ у Хмельницькій області.

Як зазначають правоохоронці, посадовець вимагав гроші від батька малолітнього пацієнта з вродженими стійкими розладами зору в обмін на встановлення групи інвалідності.

Затриманий лікар, який вимагав хабар
Затриманий лікар, який вимагав хабар
фото: ssu.gov.ua/СБУ

За даними слідства, за $1,5 тис. медик обіцяв вплинути на посадовців лікарсько-консультативної комісії для ухвалення відповідного рішення. Служба безпеки затримала фігуранта «на гарячому» під час отримання коштів на території медзакладу.

Зловмиснику отримав підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, за новими правилами отримання інвалідності пацієнта на дообстеження будуть скеровувати лише один раз. Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 1 січня 2025 року.

Як повідомлялося, Національна поліція України оголосила підозри 11 учасникам корупційних схем щодо оновлення даних у ТЦК із можливістю відстрочки та видачі документів про наявність у них тих чи інших хвороб.

До слова, на Одещині правоохоронці викрили 24-річного військовослужбовця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який вимагав хабар за видачу фіктивної повістки. Його затримали під час отримання неправомірної вигоди, а згодом повідомили про підозру.

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Теги: дитина медик лікар корупція в Україні СБУ Хмельниччина

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Кримінал

Хотів нажитися на дитині з інвалідністю: на Хмельниччині правоохоронці викрили лікаря
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