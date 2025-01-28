Жіноча збірна України з волейболу отримала нового тренера

Глушак очолить жіночу збірну України з волейболу

Головним тренером жіночої волейбольної збірної України став польський фахівець Якуб Глушак. Його призначення офіційно підтвердила Федерація волейболу України.

39-річний Глушак замінить болгарина Івана Пєткова, який очолював команду з 2022 до 2024 року і виграв із нею Золоту Євролігу у 2023 році.

Глушак, паралельно з роботою у збірній України, продовжить керувати польською командою «Радомка» (Радом). Зараз цей клуб посідає 5-те місце в елітному дивізіоні чемпіонату Польщі.

Глушак має досвід роботи зі збірною Угорщини (2020–2021), яку він вивів до плей-оф чемпіонату Європи 2021. Раніше він також працював у тренерському штабі збірної Польщі.

Жіноча збірна України готується до виступу на чемпіонаті світу 2025, де зіграє вперше з 1994 року. Суперниками синьо-жовтих у групі стануть Японія, Камерун і Сербія (чинний чемпіон світу).

Наступним викликом для новопризначеного тренера стане виступ збірної у Золотій Євролізі 2025, яка пройде в травні-червні. Українки спробують завоювати третій титул у цьому турнірі після перемог у 2017 та 2023 роках.

Останнім змаганням збірної України під керівництвом болгарського тренера Івана Пєткова стала Золота Євроліга 2024, де команда завершила виступи на груповому етапі, посівши 5-те місце.