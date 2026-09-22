Італієць відмовив двом клубам елітного дивізіону чемпіонату Італії

Легенда «Роми» Франческо Тотті розповів, як клуби Серії А запрошували його грати у віці 48 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Corriere della Sera.

«Я міг повернутися до Серії А у 48 років. Це все було правдою: мене хотіли бачити Джілардіно в «Дженоа» та Фабрегас у «Комо». Вони наполегливо переконували мене, але зрештою я вирішив відмовитися», – розповів ексфутболіст збірної Італії.

Усю свою кар'єру Франческо Тотті провів у складі римської «Роми»: 785 матчів, 307 забитих м'ячів та 205 гольових передач. З вовками він один раз став чемпіоном Італії (2000/01), завоював два Кубки (2001/02, 2007/08) та Суперкубки (2006/07, 2007/08) Італії.

У сезоні 2006/27 Франческо став володарем «Золотої бутси».

У складі збірної Італії Тотті 58 матчів, забив дев'ять голів та віддав 25 результативних передач. У 2006 році він став частиною команди, яка завоювала Чемпіонат світу.

Бутси на цвях італієць повісив у 2017 році.

До слова, у 2025 році Франческо Тотті відвідав Москву, за що був розкритикований Андрієм Шевченком.