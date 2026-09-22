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Василь Кобін знайшов нове місце роботи

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Василь Кобін знайшов нове місце роботи
Василь Кобін знайшов нове місце роботи через 14 днів після відходу з «Інгульця»
фото: ФК «Рух»

Фахівець очолив «Рух» U17

Василь Кобін став головним тренером «Руха» U17. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу львівського клубу.

Термін контракту залишається невідомим.

У штаб 41-річного коуча увійшли екстренер «Лопатина» Сергій Хижий та Дмитро Хомченовський, відомий своїми виступами у складі «Кривбаса» та «Зорі».

Останнім місце роботи Василя Кобіна був першоліговий «Інгулець», який він залишив 8 вересня. З командою з Петрового він працював два роки (69 матчів, 20 перемог, 21 нічия, 28 поразок).

«Рух» виступає у НЛМ Про лізі – львівська команда за три тури здобула дві перемоги та один раз зіграла внічию. Маючи сім очок, коллектив посідає друге місце турнірної таблиці.

Нагадаємо, що у «Інгульці» знайшли заміну Василю Кобіну – команду має очолити екскоуч «Ворскли» Валерій Куценко.

Теги: Василь Кобін НОВИНИ ФУТБОЛУ

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