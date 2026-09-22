Чехія здолала Велику Британію та вийшла до півфіналу Кубку Біллі Джин Кінг

Сети залишились за Боузковою та Носковою

Збірна Чехії здолала Велику Британію та вийшла до півфіналу Кубку Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

Збірна східноєвропейської країни здобула перемогу завдяки виграних іграх Боузкової та Носкової. На Чехію чекає зустрч з переможцем пари Казахстан – Іспанія.

У першому протистоянні Боузкова зустрілась з Сонай Картал та здолала представницю Великої Британії у трьох сетах (7:6, 4:6, 6:4)

У другій грі Лінда Носкова протистояла Кеті Боултер та здобула перемогу (6:2, 7:6 (7:3)).

Кубок Біллі Джин Кінг 2026. 1/4 фіналу

Чехія – Велика Британія – 2:0

Маріє Боузкова – Сонай Картал –7:6 (7:2), 4:6, 6:4

Лінда Носкова – Кеті Бултер – 6:2, 7:6 (7:3)

24 вересня о 05:00 за київським часом збірна України зіграє з бельгією у чвертьфіналі Кубку Біллі Джин Кінг. Головною втратою синьо-жовтих стала Марта Костюк, яка прпоустить турнір через травм зап'ястя.

Склад збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг

Еліна Світоліна

Ангеліна Калініна

Катаріна Завацька

Людмила Кіченок

Раніше капітан збірної України Ілля Марченко відповів на запитання перед Кубком Біллі Джин Кінг.