США втрачають авторитет в Україні: соціолог пояснив, як це грає на руку Кремлю

Грушецький зауважив, що у 2022 році на тлі критики повільності Європи була популярна ідея, що Україні треба робити союз із США, а не з Європою

Антон Грушецький: Росія частково близька до делегітимізації Заходу

Після того, як Дональд Трамп став президентом США, ставлення українців до Америки почало швидко погіршуватися – щоразу після його нових заяв. Кремль активно використовує наслідки зовнішньої політики США у своєму процесу делегітимізації Заходу в очах усього світу, а в особливості – України. Про це говорить виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький в інтерв’ю «УП», повідомляє «Главком».

«Частково близький (до делегітимізації Заходу, – «Главком»), тому що руйнується позитивне сприйняття українцями США. Але коли ми зараз ставимо питання про Захід, то у багатьох він асоціюється з Європою. Попри те, що є певне розчарування її діями, пов'язані з відчуттям недостатньої рішучості, Європа здебільшого сприймається як союзник. Поки віра в Європу зберігається, ця віра є певним запобіжником остаточної делегітимізації Заходу», – говорить експерт.

Проте Грушецький наголошує, що все може змінитися, якщо Європа не продемонструє рішучості найближчими місяцями. За його словами, якщо вона демонструватиме кволість, то це значно посилить тенденції євроскептиків, що може призвести до негативних наслідків у політичних настроях у суспільстві.

«Яскравий приклад – новини про нібито пропозицію США визнати Крим частиною Росії. Що на це скажуть наші партнери в Лондоні, Парижі? Переконуватимуть Україну прийняти цю пропозицію, якщо вона дійсно існує? Це стане дуже гірким розчаруванням і серйозним ударом по сприйняттю українцями Заходу в цілому», – відзначає фахівець.

Грушецький додає, що розрізнення серед українців США та Європи у сприйнятті Заходу вселило у суспільство оптимізм. Як приклад, він наводить політичні «напади» США на Київ, що об’єднує Україну із Данією, на яку та ж адміністрація Білого Дому «нападала», зазіхаючи на Гренландію.

«Відбувається делімітація мисленнєвого кордону: не політичного, не географічного, а ціннісного. Виявляється, що ми з Європою разом. Ми, звісно, залежимо від американських постачань зброї. Ми маємо робити все, щоб вони продовжувалися. Але водночас ми розуміємо, що ціннісно наше місце та майбутнє – у Європі», – відмічає Антон Грушецький.

Експерт пригадує, що в 2022 році на тлі критики повільності Європи була популярна ідея, що Україні треба робити союз із США, а не з Європою. Бо США – сильніший, важливіший партнер, і варто орієнтуватися саме на Америку. Натомість відзначає, що на практиці було доведено сумнівність цієї концепції.

Нагадаємо, що США попереджали, що можуть вийти з посередницького процесу, якщо найближчим часом не буде прогресу у завершенні війни. Дональд Трамп висловив сподівання щодо можливої угоди України та Росії.

Також перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна ніколи не визнає окупацію Криму, і не погодиться на заморожений конфлікт, «замаскований під мир»: «Якщо членство в НАТО не буде надано, Україна потребуватиме обов’язкових гарантій безпеки – достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію».

До слова державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо був занепокоєний тим, що Україна може повернутися до жорстких позицій на переговорах про мир.