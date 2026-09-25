Комітет футбольної федерації виніс вердикт щодо скандального епізоду в дербі Мадрида

Мігель Анхель Ортіс Аріас не впорався з відповідальністю

Мігель Анхель Ортіс Аріас матиме час попрацювати над помилками

Технічний комітет суддів при Королівській іспанській футбольній федерації розібрав арбітраж у поєдинку 7-го туру між мадридськими «Атлетіко» та «Реалом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу організації.

Рефері Мігель Анхель Ортіс Аріас проґавив очевидне порушення правил проти капітана «вершкових» Федеріко Вальверде. У першому таймі протистояння «матрацник» Лі Кан Ін грубо «в'їхав» шипами в ногу хавбека. Той зміг продовжити матч, але після дербі в нього діагностували травму.

«Лі Кан Ін робить ривок, щоб перервати забіг Феде Вальверде. Удар шипами в ногу. Вивих суглоба, високий ризик травми. Прямий штрафний удар і червона картка. Відверта й очевидна помилка судді, VAR повинен був втрутитися», – ідеться у вердикті комітету.

У момент скандального епізоду рахунок був рівним (0:0). На старті же другої половини «Реал» опинився в меншості через вилучення оборонця Діна Гюйсена. Зрештою, команда Жозе Моурінью поступилася «Атлетіко» (1:2).

Після розбору Технічного комітету суддів Ортісу Аріасу доведеться відповісти за власні помилки. Арбітр пропустить щонайменше два тури Ла Ліги. Остаточне покарання для рефері визначать згодом.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанією Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.