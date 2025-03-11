Україна посіла третє місце у командному заліку чемпіонату Європи (U23) з вільної боротьби

У Тирані (Албанія) наші борці-вільники здобули п'ять нагород

Чоловіча збірна України з вільної боротьби посіла третє місце у командному заліку на чемпіонаті Європи (U23). Про це повідомляє «Главком».

У Тирані (Албанія), де проходив чемпіонат Європи (U23), наші борці-вільники здобули п'ять нагород.

Срібним призером став Володимир Кочанов (вагова категорія до 125 кг). Бронзу здобули Денис Сагалюк (вагова категорія до 92 кг); Микита Абрамов (вагова категорія до 61 кг); Давид Мчедлідзе (вагова категорія до 97 кг) та Нарек Погосян (вагова категорія до 70 кг).

Переможцем командного заліку стала збірна Азербайджану.

Нагадаємо, національна збірна України з кудо посіла перше загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи серед юнаків та молодших юнаків у місті Гарлява (Литва).

На чемпіонаті Європи серед юнаків та молодших юнаків українці загалом здобули вісім нагород.

Юнаки:

«Золото»: Євгеній Сідлецький (68+ кг); Діана Свідерська (53 кг).

«Срібло»: Данило Закаблук (68 кг); Тимур Кравченко (58 кг).

Молодші юнаки:

«Золото»: Денис Карбівський (42 кг); Максим Кошель (52+ кг).

«Срібло»: Олександра Салова (42 кг).

«Бронза»: Ярослава Житкевич (42 кг).

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Як повідомлялося, стрибун у висоту Олег Дорощук здобув золото чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні.

Доля золотої нагороди вирішувалася на висотах 2,32 м та 2,34 м. Олег Дорощук єдиним зі всіх учасників фіналу зміг підкорити планку на висоті 2,32 м. Його єдиний конкурент за золото чех Ян Штефела виконав дві невдалі спроби на висоті 2,32 м та одну – на 2,34 м.

Олег Дорощук, вже після того, як став чемпіоном Європи, взяв планку на висоті 2,34 м. Це стало його найкращим результатом у кар'єрі та найкращим результатом сезону у світі.

Інший українець Дмитро Нікітін у фіналі зупинився на висоті 2,26 м та посів п'яте місце.

Золота нагорода Дорощука стала першою в історії України у чоловічих стрибках у висоту на чемпіонатах Європи з легкої атлетики у приміщенні.