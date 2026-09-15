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Україна – Польща. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу

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Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Україна – Польща. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу
Україна стартували на континентальній першості з чотирьох впевнених перемог
фото: FIVB

Розповідаємо про заключну гру збірної України на груповому етапі Євро-2026

У вівторок, 15 вересня 2026 року, о 19:00 за київським часом чоловіча збірна України з волейболу зіграє четвертий матч континентальної першості, у якому суперником нашої команди стане Польща. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Польща

Станом на 9:90 15 вересня Польща має кращі шанси на перемогу, переконані у GGBET. На перемогу наших суперників запропоновано коефіцієнт 1,19. Потенційна успіх українців оцінено балом 4,49. 

На тотал більше 175,5 очок запропоновано коефіцієнт 1,9, менше – 1,86.

Попередні матчі команд

Українці стартували на континентальній першості з чотирьох звитяг. Наші хлопці перемогли збірні Ізраїлю, Північної Македонії, Болгарії та Португалії. Цей успіх дозволив нашій збірній достроково гарантувати собі путівку до 1/8 фіналу Євро-2026.

Польща також виграла свої три поєдинки на Євро-2026. 

У чоловічому чемпіонаті Європи 2026 беруть участь 24 національні збірні. Команди розподілили на чотири групи по шість учасників у кожній, тож на груповому етапі збірна України проведе п’ять матчів.

Поєдинки групи за участю українців відбуваються у болгарській Софії. За підсумками групового етапу до наступного раунду вийдуть по чотири найкращі команди з кожної групи.

Суперниками України на Чемпіонаті Європи 2026 є переможець Ліги націй 2026 Польща, віцечемпіон світу Болгарія, а також команди Європейської ліги Ізраїль, Північна Македонія та Португалія. 

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Найгучніші спортивні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

Заявка збірної України на Чемпіонат Європи 2026 

  • пасуючі: Юрій Синиця, Сергій Євстратов
  • діагональні: Василь Тупчій, Максим Тонконог
  • догравальники: Олег Плотницький, Дмитро Янчук, Євген Кісілюк, Тимофій Полуян
  • блокувальники: Юрій Семенюк, Владислав Щуро, Максим Дрозд, Денис Велецький
  • ліберо: Ярослав Пампушко, Олександр Бойко

Розклад матчів збірної України на Чемпіонаті Європи 2026 

  • 10 вересня, 19:00. Ізраїль – Україна
  • 11 вересня, 16:00. Україна – Північна Македонія
  • 12 вересня, 19:00. Болгарія – Україна
  • 14 вересня, 16:00. Україна – Португалія
  • 15 вересня, 19:00. Польща – Україна

Де дивитися матчі збірної України на Чемпіонаті Європи 2026 

«Суспільне Спорт» транслюватиме усі матчі групового раунду Євро 2026 з волейболу. Частина матчів буде показана на YouTube-каналі «Суспільне Волейбол», тоді як поєдинки збірної України – на YouTube-каналі «Суспільне Спорт».

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Теги: волейбол

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