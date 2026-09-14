Визначився наступний суперник молодіжної збірної України з футболу

Матч Україна – Албанія пройде 5 жовтня

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) проведе товариський поєдинок проти команди Албанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Гра Україна – Албанія відбудеться 5 жовтня в угорському місті Егер на міському стадіоні імені Тібора Сентмарйаї й розпочнеться о 15:30 за місцевим часом (о 16:30 за київським).

Нагадаємо, що на фініші відбору Євро-2027 (U-21) 26 вересня в угорському місті Мішкольц на стадіоні DVTK підопічні Дмитра Михайленка зіграють проти Туреччини. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом (18:00 за центральноєвропейським).

2 жовтня в цьому ж місті на цьому ж стадіоні в цей же час «синьо-жовті» зійдуться з Хорватією.

Нагадаємо, титулований український футбольний тренер Олександр Іванов після початку повномасштабної агресії РФ проти України продовжив професійну діяльність у Росії.

Наразі Іванов працює в структурі санкт-петербурзького «Зеніта».

Протягом багатьох років Іванов був асистентом Мирона Маркевича у «Металісті» та «Дніпрі». У 2015 році він самостійно керував «Дніпром» у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Аякса», оскільки Маркевич через проблеми зі здоров'ям не міг перебувати на тренерській лаві. У тому розіграші турніру клуб з Дніпра досягнув історичного успіху – став фіналістом.