Україна – Сербія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу

Україну для потрапляння в 1/8 фіналу влаштує лише перемога над сербками

Україна веде боротьбу за вихід до плейоф Євро-2026

У четвер, 27 серпня 2026 року, о 17:00 за київським часом жіноча збірна України з волейболу грою проти Сербії завершить виступи на груповому етапі Чемпіонату Європи. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Сербія

Станом на 11:00 27 серпня Сербія має більш кращі шанси на перемогу, переконані у GGBET. На перемогу сербок запропоновано коефіцієнт 1,06. Потенційна звитяга України оцінений коефіцієнтом 8,44.

На тотал більше 141,5 очок запропоновано коефіцієнт 1,88, менше – 1,88.

Результати України та Сербії на Чемпіонаті Європи

Україна на континентальній першості зазнала трьох поразок та здобула одну перемогу. Сербія вже гарантувала собі перше місце групи, вигравши чотири попередні свої матчі. Україну для потрапляння в 1/8 фіналу влаштує лише перемога над сербками.

У жіночому чемпіонаті Європи 2026 беруть участь 24 національні збірні. Команди розподілили на чотири групи по шість учасниць у кожній, тож на груповому етапі збірна України проведе п’ять матчів.

Поєдинки групи за участю українок відбуваються у чеському Брно. За підсумками групового етапу до наступного раунду вийдуть по чотири найкращі команди з кожної групи.

Суперницями України на Чемпіонаті Євро 2026 є учасниці Ліги націй Чехія, Болгарія і Сербія та команди Греції та Австрії, які змагаються у Євролізі.

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Заявка збірної України на Чемпіонат Європи 2026

Пасуючі: Дар'я Шаргородська («Волеро Канни», Франція), Станіслава Парфьонова («Буковинка»)

Дар'я Шаргородська («Волеро Канни», Франція), Станіслава Парфьонова («Буковинка») Діагональні: Вікторія Даньчак («ІБК Альтос», Республіка Корея), Анна Артишук («Бешикташ», Туреччина).

Вікторія Даньчак («ІБК Альтос», Республіка Корея), Анна Артишук («Бешикташ», Туреччина). Догравальниці: Олександра Міленко («Динамо», Румунія), Юлія Димар («Берель», Казахстан), Валерія Нудьга («Мерінос», Туреччина), Андріана Павлик («УНІ Ополе», Польща)

Олександра Міленко («Динамо», Румунія), Юлія Димар («Берель», Казахстан), Валерія Нудьга («Мерінос», Туреччина), Андріана Павлик («УНІ Ополе», Польща) Блокувальниці: Світлана Дорсман («Г'юстон», США), Уляна Котар («Девелопрес», Польща), Діана Мелюшкіна («Торей Арроуз», Японія), Кіма Жаркова («Балта»)

Світлана Дорсман («Г'юстон», США), Уляна Котар («Девелопрес», Польща), Діана Мелюшкіна («Торей Арроуз», Японія), Кіма Жаркова («Балта») Ліберо: Арина Бойко (ДХ, Азербайджан), Аліка Луценко («Іта Тулс Сталь», Польща)

Розклад матчів збірної України на Чемпіонаті Європи 2026

П'ятниця, 21 серпня. 18:00. Болгарія – Україна 3:0 (25:23, 25:23, 25:20)

Субота, 22 серпня. 17:00. Україна – Греція 2:3 (23:25, 25:23, 25:12, 22:25, 10:15)

Понеділок, 24 серпня. 17:00. Україна – Австрія 3:0 (25:15, 25:16, 25:12)

Вівторок, 25 червня. 20:00. Чехія – Україна 3:1 (25:17, 21:25, 25:19, 25:21)

Четвер, 27 серпня. 17:00. Україна – Сербія

Турнірна таблиця Групи В

Сербія – 4 перемоги (4 матчі), 12 очок Чехія – 3 перемоги (4), 9 очок Греція – 3 перемоги (5), 8 очок Болгарія – 2 перемоги (4), 5 очок Україна – 1 перемога (4), 4 очки Австрія 0 перемог (5), 1 очко

Де дивитися матчі збірної України на Чемпіонаті Європи 2026

«Суспільне Спорт» транслюватиме усі матчі групового раунду Євро 2026 з волейболу. Частина матчів буде показана на YouTube-каналі «Суспільне Волейбол», тоді як поєдинки збірної України – на YouTube-каналі «Суспільне Спорт».