Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна – Сербія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу

Реклама
Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Україна – Сербія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу
Україну для потрапляння в 1/8 фіналу влаштує лише перемога над сербками
фото: CEV

Україна веде боротьбу за вихід до плейоф Євро-2026

У четвер, 27 серпня 2026 року, о 17:00 за київським часом жіноча збірна України з волейболу грою проти Сербії завершить виступи на груповому етапі Чемпіонату Європи. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Сербія

Станом на 11:00 27 серпня Сербія має більш кращі шанси на перемогу, переконані у GGBET. На перемогу сербок запропоновано коефіцієнт 1,06. Потенційна звитяга України оцінений коефіцієнтом 8,44. 

На тотал більше 141,5 очок запропоновано коефіцієнт 1,88, менше – 1,88.

Результати України та Сербії на Чемпіонаті Європи

Україна на континентальній першості зазнала трьох поразок та здобула одну перемогу. Сербія вже гарантувала собі перше місце групи, вигравши чотири попередні свої матчі. Україну для потрапляння в 1/8 фіналу влаштує лише перемога над сербками.

У жіночому чемпіонаті Європи 2026 беруть участь 24 національні збірні. Команди розподілили на чотири групи по шість учасниць у кожній, тож на груповому етапі збірна України проведе п’ять матчів.

Поєдинки групи за участю українок відбуваються у чеському Брно. За підсумками групового етапу до наступного раунду вийдуть по чотири найкращі команди з кожної групи.

Суперницями України на Чемпіонаті Євро 2026 є учасниці Ліги націй Чехія, Болгарія і Сербія та команди Греції та Австрії, які змагаються у Євролізі.

Реклама. 21+

Найгучніші спортивні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

Заявка збірної України на Чемпіонат Європи 2026 

  • Пасуючі: Дар'я Шаргородська («Волеро Канни», Франція), Станіслава Парфьонова («Буковинка»)
  • Діагональні: Вікторія Даньчак («ІБК Альтос», Республіка Корея), Анна Артишук («Бешикташ», Туреччина).
  • Догравальниці: Олександра Міленко («Динамо», Румунія), Юлія Димар («Берель», Казахстан), Валерія Нудьга («Мерінос», Туреччина), Андріана Павлик («УНІ Ополе», Польща)
  • Блокувальниці: Світлана Дорсман («Г'юстон», США), Уляна Котар («Девелопрес», Польща), Діана Мелюшкіна («Торей Арроуз», Японія), Кіма Жаркова («Балта»)
  • Ліберо: Арина Бойко (ДХ, Азербайджан), Аліка Луценко («Іта Тулс Сталь», Польща)

Розклад матчів збірної України на Чемпіонаті Європи 2026 

  • П'ятниця, 21 серпня. 18:00. Болгарія – Україна 3:0 (25:23, 25:23, 25:20)
  • Субота, 22 серпня. 17:00. Україна – Греція 2:3 (23:25, 25:23, 25:12, 22:25, 10:15)
  • Понеділок, 24 серпня. 17:00. Україна – Австрія 3:0 (25:15, 25:16, 25:12)
  • Вівторок, 25 червня. 20:00. Чехія – Україна 3:1 (25:17, 21:25, 25:19, 25:21)
  • Четвер, 27 серпня. 17:00. Україна – Сербія

Турнірна таблиця Групи В

  1. Сербія – 4 перемоги (4 матчі), 12 очок
  2. Чехія – 3 перемоги (4), 9 очок
  3. Греція – 3 перемоги (5), 8 очок
  4. Болгарія – 2 перемоги (4), 5 очок
  5. Україна – 1 перемога (4), 4 очки
  6. Австрія  0 перемог (5), 1 очко

Де дивитися матчі збірної України на Чемпіонаті Європи 2026 

«Суспільне Спорт» транслюватиме усі матчі групового раунду Євро 2026 з волейболу. Частина матчів буде показана на YouTube-каналі «Суспільне Волейбол», тоді як поєдинки збірної України – на YouTube-каналі «Суспільне Спорт».

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: волейбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська збірна не змогла зупинити поляків
Збірна України програла Польщі чвертьфінал волейбольної Ліги націй
30 липня, 16:25
Семенюк подякував уболівальникам за підтримку
Капітан збірної України прокоментував дебют команди у плейоф Ліги націй з волейболу
30 липня, 19:47
Збірні Росії з волейболу повернули на міжнародну арену
Росію допустили до участі у волейбольній Лізі націй 2027: деталі
4 серпня, 14:39
Українські волейболістки розпочинають боротьбу на Євро 2026
Україна – Болгарія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу Реклама
21 серпня, 10:24
«Суспільне Спорт» транслюватиме усі матчі групового раунду Євро 2026 з волейболу
Україна – Болгарія: де та коли дивитися гру Чемпіонату Європи з волейболу
21 серпня, 11:27
Україна розпочала континентальну першість з двох поразок
Україна – Австрія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу Реклама
24 серпня, 11:32
Жіноча збірна України здобула розгромну перемогу на Чемпіонаті Європи з волейболу
Жіноча збірна України здобула розгромну перемогу на Чемпіонаті Європи з волейболу Реклама
24 серпня, 18:26
Якуб Глушак повернувся на переможний шлях
Тренер волейбольної збірної України відреагував на першу перемогу на Євро-2026
24 серпня, 19:25
У третьому турі Україна зуміла здобути першу перемогу на турнірі – дівчата розгромили збірну Австрії
Україна – Чехія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу Реклама
25 серпня, 11:46

Новини

Світоліна та Монфіс поступились у півфіналі змішаного розряду US Open
Світоліна та Монфіс поступились у півфіналі змішаного розряду US Open
Гучний скандал в гімнастиці: Мінспорту відреагувало на заяву чемпіона Європи Чепурного
Гучний скандал в гімнастиці: Мінспорту відреагувало на заяву чемпіона Європи Чепурного
Україна – Сербія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу
Україна – Сербія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу
УЄФА відмовилася від висловлення Інфантіно вотуму недовіри
УЄФА відмовилася від висловлення Інфантіно вотуму недовіри
Жеребкування Ліги чемпіонів: коли «Шахтар» дізнається своїх суперників
Жеребкування Ліги чемпіонів: коли «Шахтар» дізнається своїх суперників
«Шахтар» продовжив контракт із захисником збірної України
«Шахтар» продовжив контракт із захисником збірної України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2026
86K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
67K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
43K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
43K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну