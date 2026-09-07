Волейбольна збірна України оголосила склад на Чемпіонат Європи з переможцем Ліги чемпіонів

Тренерський штаб визначився з остаточним переліком виконавців

Національна команда України з волейболу оприлюднила фінальну заявку на Євро-2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне Спорт».

До переліку запрошених потрапив догравальник італійської «Перуджі» Олег Плотницький. Раніше титулований легіонер мав суперечку з федерацією, але залагодив конфлікт і допоміг «синьо-жовтим» у Лізі націй. Також у списку блокувальник варшавського «Проєкту» Юрій Семенюк.

Склад волейбольної збірної України на Чемпіонат Європи-2026

Не допоможуть збірній України четверо відсіяних волейболістів. У розширеному списку були плеймейкер Віталій Щитков, діагональний Олександр Бойко, блокувальник Андрій Челеняк, догравальник Олександр Наложний. Їх Рауль Лосано вирішив не брати на турнір.

Заявка збірної України на Євро-2026:

плеймейкери: Юрій Синиця, Сергій Євстратов

діагональні: Василь Тупчій, Максим Тонконог

догравальники: Олег Плотницький, Дмитро Янчук, Євген Кісілюк, Тимофій Полуян

блокувальники: Юрій Семенюк, Владислав Щуро, Максим Дрозд, Денис Велецький

ліберо: Ярослав Пампушко, Олександр Бойко

Графік волейбольної збірної України на Чемпіонат Європи-2026

«Синьо-жовті» стартують на Чемпіонаті Європи 10 вересня. Суперником команди Лосано буде Ізраїль. Далі національна команда України зустрінеться зі збірними Північної Македонії, Болгарії, Португалії та Польщі. У плейоф із групи вийдуть чотири з шести команд.

Календар матчів збірної України на Євро-2026:

10 вересня, Ізраїль – Україна

11 вересня, Україна – Північна Македонія

12 вересня, Болгарія – Україна

14 вересня, Україна – Португалія

15 вересня, Польща – Україна

До слова, раніше збірна України програла Польщі чвертьфінал волейбольної Ліги націй. «Синьо-жовті» поступилися у чотирьох сетах. Зрештою, польські волейболісти тріумфували в турнірі.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародна федерація волейболу повернула російські команди до змагань. Збірні Росії відновили в рейтингах ФІВБ. Тамтешні волейболісти відтепер знову зможуть брати участь в міжнародних турнірах.