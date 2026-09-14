Фаворити синхронно перемогли у скороченому турі УПЛ: усі результати шостого тижня

Більшість поєдинків завершилися прогнозованими перемогами фаворитів

Шостий тиждень УПЛ, який був насичений різними подіями, підійшов до свого завершення. Про його результати повідомляє «Главком».

Історичний Ярмоленко

У заключний змагальний день шостого туру Прем'єр-ліги київське «Динамо» грало здавалося б звичайний матч проти «Епіцентра». Хоча команда з Кам'янця-Подільського доволі непогано розпочала сезон і зараз навіть перебуває у верхній частині турнірної таблиці, кияни були величезним фаворитом матчу. І вони це підтвердили своєю перемогою з рахунком 3:0, завдавши «Епіцентру» другої поразки у сезоні.

Але особливу увагу в цьому матчі зібрав на собі не стільки рахунок, скільки перший гол матчу, а точніше – його автор. На 42-й хвилині Андрій Ярмоленко дуже розумно вирішив пропустити м'яч, який йшов на нього, з однією метою: переграти воротаря суперників миттю пізніше. Йому це вдалося блискуче, адже ветеран київського Динамо поцілив під поперечину і відкрив рахунок у поєдинку. Цей забитий м'яч став для Андрія Ярмоленка 124-м в Чемпіонаті України, що значило наближення до нового рекорду за кількістю голів в УПЛ. Тепер нападник Динамо ділить першу сходинку історичного рейтингу з Максимом Шацьких, і вже в майбутніх матчах має змогу обійти його.

Перемоги всіх лідерів УПЛ

Паралельно з перемогою «Динамо» не відставав і їхній найбільший конкурент «Шахтар», який переграв одеський «Чорноморець» з рахунок 2:0. Донеччани контролювали володіння м'ячем (59% проти 41%) і суттєво переважали своїх суперників за кількістю ударів (19-8), тому забиті м'ячі від Олега Очеретька та Луки Мейрелліша лише зафіксували закономірний результат на табло.

З аналогічним рахунком перемогли і львівські «Карпати», які після прикрої поразки «Шахтарю» у Львові були налаштовані взяти свої три очки у Ковалівці. На відміну від гірників, у львів'ян не було настільки суттєвої переваги над суперниками, але закрили матч проти «Колоса» вони завдяки двом раннім голам від Русина і Сері.

З різницею «+2» свій матч виграв і ЛНЗ. Віцечемпіони минулого розіграшу УПЛ фактично вирішили долю матчу проти «Оболоні» у першому таймі, забивши тричі. Однак втримати сухий рахунок їм не вдалося, бо Андрій Маткевич поклав блискучу гармату з лінії штрафного майданчика і рахунок матчу був зафіксований на позначці 3:1.

Найважче з усіх лідерів довелося житомирському «Поліссю», яке лише минулого тижня очолило турнірну таблицю УПЛ. У матчі проти «Лівого Берега» бронзові призери минулогорічного чемпіонату мали колосальну перевагу за ударами, але в забитий м'яч вони їх конвертувати так і не змогли. Однак «Лівий Берег» своєю помилкою допоміг житомирцям забрати три очки, адже автогол Сергія Косовського став єдиною результативною дією у матчі. Саме завдяки йому «Полісся» продовжує лідирувати в Чемпіонаті України, маючи однакову кількість очок з «Шахтарем», але переважаючи гірників за особистою зустріччю.

Два перенесені поєдинки

Безпекова ситуація знову втрутилася у розіграш УПЛ. Минулого тижня було ухвалене рішення перенести одразу два матчі шостого туру: не відбулися поєдинки «Кривбаса» проти «Харкова», а також «Вереса» проти «Кудрівки». Наразі невідомо, коли саме відбудуться ці поєдинки.

Наступний ігровий тиждень в УПЛ пройде 18-20 вересня. Перед ним відбудеться ще один раунд Кубка України, а після нього топові футболісти приєднаються до збірної України на матчі Ліги націй.

УПЛ 2026/27. Шостий тур

Голи: Русин (9), Сері (20)

Голи: Таллес Бренер (10), Яде (12), Цара (45+1) – Маткевич (67)

Голи: Косовський (автогол, 37)

Голи: Танковський (81) – Пердута (7)

Голи: Ярмоленко (42), Лонвейк (49), Пономаренко (85)

«Шахтар» – «Чорноморець» 2:0 (2:0)

Голи: Очеретько (13), Лука Мейрелліш (34)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що після центрального матчу попереднього туру у Львові «Карпати» втратили своє перше місце.