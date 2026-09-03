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Чоловіча збірна України з волейболу обіграла Латвію на старті товариського турніру в Естонії

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Чоловіча збірна України з волейболу обіграла Латвію на старті товариського турніру в Естонії
Вже 10 вересня збірна України стартує на Чемпіонаті Європи з волейболу
фото: пресслужба ФВУ

Підопічні Рауля Лосано здобули перемогу з рахунком 3:1

Чоловіча збірна України з волейболу здолала Латвію у першому матчі товариського турніру в Естонії. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок з латвійцями вийшов для команди Рауля Лосано не надто напруженим, хоча після другого сету рахунок був рівним, 1:1. Втім, своє українця забрали та здобули перемогу – 3:1.

Попереду на збірну України чекає ще два поєдинки: зі Словаччиною (4 вересня, 19:00 за Києвом) та з Естонією (5 вересня, 19:00 за Києвом).

Вже 10 вересня українські волейболісти стартують на чемпіонат Європи з волейболу, який пройде у болгарському місті Софія. Синьо-жовті потрапили до групи B.

Розклад матчів збірної України на Чемпіонаті Європи (час вказано з Києвом)

  • 10.09. 19:00. Ізраїль – Україна
  • 11.09. 16:00. Україна – Північна Македонія
  • 12.09. 19:00. Болгарія – Україна
  • 14.09. 16:00. Україна – Португалія
  • 15.09. 19:00. Польща – Україна

Товариський матч

Україна – Латвія – 3:1 (25:18, 22:25, 25:18, 25:23)

Нагадаємо, що раніше головний тренер жіночої збірної України з волейболу Якуб Глушак підбив підсумки виступу на Євро-2026.

Теги: волейбол

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