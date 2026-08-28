Тренер жіночої збірної України з волейболу прокоментував виліт команди з Євро-2026

Україна вперше за сім років не отримала путівку в плейоф жіночого Чемпіонату Європи

Головний тренер жіночої збірної України з волейболу Якуб Глушак підбив підсумки виступу на Євро-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

В останньому матчі групового етапу «синьо-жовті» поступилися лідеркам групи Сербії в трьох сетах. Поразка у цьому матчі визначила подальшу долю збірної України на турнірі: команда не вийшла у плейоф першості, завершивши її на п'ятому місці в групі B.

«Свою частину гри ми провели непогано. Звісно, збірна Сербії – дуже висока команда, тому на початку матчу ми мали проблеми із завершенням атак. Але згодом ми знайшли рішення, як здобувати ці очки. Вони зіграли краще саме в атаці – і це стало вирішальною різницею. Інші елементи — подача, прийом, блок – були приблизно на одному рівні. Але волейбол – це спорт, де потрібно атакувати: якщо ваша атака трохи гірша за суперника, ви зазвичай програєте – сталося саме так», – сказав Глушак.

Україна вперше за сім років не отримала путівку в плейоф жіночого Чемпіонату Європи. Востаннє представниці збірної завершували виступи на груповому етапі у 2019-му, натомість у 2021 та 2023 роках діставалась 1/8 фіналу.

«Сумно, що ми програли цей матч і завершуємо Чемпіонат Європи на груповому етапі. Безумовно, наші плани та ідея на цей турнір були зовсім іншими. Але це була перевірка. Деякі команди, як-от Греція, від самого початку турніру демонструють дивовижний волейбол», – сказав Глушак.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (№10 WTA)

Марта Костюк (№11 WTA)

Олександра Олійникова (№44 WTA)

Даяна Ястремська (№87 WTA)

Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

Ганне Вандевінкел (№91 WTA)

Єлін Вандромм (№128 WTA)

Грет Міннен (№182 WTA)

Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.