Тренер жіночої збірної України з волейболу прокоментував виліт команди з Євро-2026
Україна вперше за сім років не отримала путівку в плейоф жіночого Чемпіонату Європи
Головний тренер жіночої збірної України з волейболу Якуб Глушак підбив підсумки виступу на Євро-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».
В останньому матчі групового етапу «синьо-жовті» поступилися лідеркам групи Сербії в трьох сетах. Поразка у цьому матчі визначила подальшу долю збірної України на турнірі: команда не вийшла у плейоф першості, завершивши її на п'ятому місці в групі B.
«Свою частину гри ми провели непогано. Звісно, збірна Сербії – дуже висока команда, тому на початку матчу ми мали проблеми із завершенням атак. Але згодом ми знайшли рішення, як здобувати ці очки. Вони зіграли краще саме в атаці – і це стало вирішальною різницею. Інші елементи — подача, прийом, блок – були приблизно на одному рівні. Але волейбол – це спорт, де потрібно атакувати: якщо ваша атака трохи гірша за суперника, ви зазвичай програєте – сталося саме так», – сказав Глушак.
Україна вперше за сім років не отримала путівку в плейоф жіночого Чемпіонату Європи. Востаннє представниці збірної завершували виступи на груповому етапі у 2019-му, натомість у 2021 та 2023 роках діставалась 1/8 фіналу.
«Сумно, що ми програли цей матч і завершуємо Чемпіонат Європи на груповому етапі. Безумовно, наші плани та ідея на цей турнір були зовсім іншими. Але це була перевірка. Деякі команди, як-от Греція, від самого початку турніру демонструють дивовижний волейбол», – сказав Глушак.
Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.
Склад збірної України
- Еліна Світоліна (№10 WTA)
- Марта Костюк (№11 WTA)
- Олександра Олійникова (№44 WTA)
- Даяна Ястремська (№87 WTA)
- Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)
Склад збірної Бельгії
- Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
- Єлін Вандромм (№128 WTA)
- Грет Міннен (№182 WTA)
- Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)
Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.
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