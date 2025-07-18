Україна – Сербія: де дивитися поєдинок Ліги націй з волейболу
Гра Україна – Сербія розпочнеться о 17:30 за київським часом
Чоловіча збірна України з волейболу продовжує боротися за потрапляння до плей-оф у чоловічій Лізі націй. Сьогодні, 18 липня, наші хлопці зіграють проти Сербії, повідомляє «Главком».
Гра Україна – Сербія розпочнеться о 17:30 за київським часом.
Третій змагальний тиждень збірна України з волейболу проводить у словенській Любляні.
Пряма трансляція матчу Україна – Сербія у Лізі націй з волейболу
«Суспільне Спорт» транслюватиме у прямому ефірі гру Ліги націй-2025 з волейболу Україна – Сербія. Зокрема, на платформах «Суспільне Спорт» та місцевих телеканалах. Також поєдинок можна буде переглянути на YouTube-каналі «Суспільне Спорт» .
Розклад трансляцій чоловічої Ліги націй-2025 з волейболу
Матчі транслюються на телеканалі Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільнго, якщо не вказано нічого іншого.
П'ятниця, 18 липня
- 17:30. Україна – Сербія (також на Youtube-каналі Суспільне Спорт)
- 21:00. Нідерланди – Канада (лише на Youtube-каналі Суспільне Волейбол)
Субота, 19 липня
- 9:30. Туреччина – Бразилія (також на Youtube-каналі Суспільне Волейбол)
- 13:30. Німеччина – США (лише на сайті Суспільне Спорт)
- 18:00. Болгарія – Польща (також на Youtube-каналі Суспільне Волейбол)
- 21:30. Словенія – Італія (лише на Youtube-каналі Суспільне Волейбол)
Неділя, 20 липня
- 8:30. Німеччина – Бразилія
- 14:00. Україна – Канада (також на Youtube-каналі Суспільне Спорт)
- 17:30. Нідерланди – Італія (також на Youtube-каналі Суспільне Волейбол)
- 21:30. Франція – Польща (також на Youtube-каналі Суспільне Волейбол)
Як повідомлялося, Україна дала бій чинним чемпіонам світу у поєдинку Ліги націй з волейболу.
Нагадаємо, Україна вперше в історії кваліфікувалась на Євро U22 з волейболу серед чоловіків.