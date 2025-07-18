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Україна – Сербія: де дивитися поєдинок Ліги націй з волейболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна – Сербія: де дивитися поєдинок Ліги націй з волейболу
Третій змагальний тиждень збірна України з волейболу проводить у словенській Любляні
фото: FIVB

Гра Україна – Сербія розпочнеться о 17:30 за київським часом

Чоловіча збірна України з волейболу продовжує боротися за потрапляння до плей-оф у чоловічій Лізі націй. Сьогодні, 18 липня, наші хлопці зіграють проти Сербії, повідомляє «Главком».

Гра Україна – Сербія розпочнеться о 17:30 за київським часом.

Третій змагальний тиждень збірна України з волейболу проводить у словенській Любляні.

Пряма трансляція матчу Україна – Сербія у Лізі націй з волейболу

«Суспільне Спорт» транслюватиме у прямому ефірі гру Ліги націй-2025 з волейболу Україна – Сербія. Зокрема, на платформах «Суспільне Спорт» та місцевих телеканалах. Також поєдинок можна буде переглянути на YouTube-каналі «Суспільне Спорт» .

Розклад трансляцій чоловічої Ліги націй-2025 з волейболу

Матчі транслюються на телеканалі Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільнго, якщо не вказано нічого іншого.

П'ятниця, 18 липня

  • 17:30. Україна – Сербія (також на Youtube-каналі Суспільне Спорт)
  • 21:00. Нідерланди – Канада (лише на Youtube-каналі Суспільне Волейбол)

Субота, 19 липня

  • 9:30. Туреччина – Бразилія (також на Youtube-каналі Суспільне Волейбол)
  • 13:30. Німеччина – США (лише на сайті Суспільне Спорт)
  • 18:00. Болгарія – Польща (також на Youtube-каналі Суспільне Волейбол)
  • 21:30. Словенія – Італія (лише на Youtube-каналі Суспільне Волейбол)

Неділя, 20 липня

  • 8:30. Німеччина – Бразилія
  • 14:00. Україна – Канада (також на Youtube-каналі Суспільне Спорт)
  • 17:30. Нідерланди – Італія (також на Youtube-каналі Суспільне Волейбол)
  • 21:30. Франція – Польща (також на Youtube-каналі Суспільне Волейбол)

Як повідомлялося, Україна дала бій чинним чемпіонам світу у поєдинку Ліги націй з волейболу.

Нагадаємо, Україна вперше в історії кваліфікувалась на Євро U22 з волейболу серед чоловіків.

Теги: волейбол

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