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Санкції проти Таїсії Повалій: Мінʼюст подав позов до ВАКС

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Санкції проти Таїсії Повалій: Мінʼюст подав позов до ВАКС
Напередодні повномасштабного вторгнення РФ Повалій виїхала до країни-агресора, де отримала громадянство та публічно підтримала Кремль
фото: скриншот відео

Колишня народна артистка України Повалій нині мешкає у Москві

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду, вимагаючи позбавити співачку-путіністку Таїсію Повалій майна, яким вона володіє в Україні. Про це повідомляють на сайті Мінʼюсту.

Мін'юст подав до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої законом України «Про санкції» до співачки з України, екснардепки від забороненої «Партії регіонів» Таїсії Повалій.

Екснародна артистка України Повалій нині мешкає у Москві. Вона підтримала розвʼязану Росією війну в Україні та неодноразово робила заяви на підтримку повномасштабного вторгнення, та брала участь у пропагандистських прокремлівських концертах. 

Мінʼюст вимагає у ВАКС стягнути з Повалій майно, яким вона прямо або через інших фізичних осіб володіє в Україні. Ідеться про нерухомість – 7 земельних ділянок, житловий будинок та домоволодіння, транспортні засоби – 2 автомобілі, пристрої для відстрілу патронів – 4 одиниці та майнові права на музику та слова до твору – це 8 пісень.

Нагадаємо, на другому році війни Служба безпеки зібрала доказову базу на співачку та колишню народну депутатку Таїсію Повалій, яка виправдовує агресивну війну РФ проти України. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Таїсії Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Як відомо, співачка Таїсія Повалій отримала російське громадянство 24 серпня 2023 року, в День незалежності України. Зрадниця нібито запатентувала індивідуальне підприємство, що дозволило їй отримати громадянство країни-агресора.

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Теги: зрадниця Таїсія Повалій співачка майно будинок партії Міністерство юстиції нерухомість санкції

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