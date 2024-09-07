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Білоруські винищувачі підняли по тривозі через російський дрон-камікадзе

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Білоруські винищувачі підняли по тривозі через російський дрон-камікадзе
У Білорусії злетів винищувач
фото з відкритих джерел

На кордоні з Білорусією помітили російський безпілотник

У ніч на 6 вересня російський дрон-камікадзе «Шахед» перетнув кордон Білорусі з України в районі Лоєва, Гомельської області. Про це повідомляє «Беларуский Гаюн».

Близько опівночі з аеродрому Барановичі злетів білоруський винищувач і взяв курс на південь країни. За останніми даними, «Шахед» рухається вздовж кордону у напрямку Київського водосховища.

Нагадаємо, нещодавно Вночі у Білорусі збивали російські шахеди.

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Теги: Білорусь безпілотник винищувач

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