Білоруські винищувачі підняли по тривозі через російський дрон-камікадзе

На кордоні з Білорусією помітили російський безпілотник

У ніч на 6 вересня російський дрон-камікадзе «Шахед» перетнув кордон Білорусі з України в районі Лоєва, Гомельської області. Про це повідомляє «Беларуский Гаюн».

Близько опівночі з аеродрому Барановичі злетів білоруський винищувач і взяв курс на південь країни. За останніми даними, «Шахед» рухається вздовж кордону у напрямку Київського водосховища.

Нагадаємо, нещодавно Вночі у Білорусі збивали російські шахеди.