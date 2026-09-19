Україна з перемоги розпочала матч з Кіпром у Кубку Девіса

Кравченко у першому поєдинку протистояння у двох сетах переграв Фотіадеса

Переможець протистояння між Кіпром та Україною наступного року зіграє у плейоф Першої Світової групи

Лідер чоловічої збірної України з тенісу Георгій Кравченко здобув першу перемогу для нашої команди у виїзному матчі Другої Світової групи Кубка Девіса проти Кіпру. Про це інформує «Главком».

Георгій Кравченко (ATP 396) у першому поєдинку протистояння у двох сетах переграв Фотоса Фотіадеса (ATP 1996). Матч тривав 1 годину 21 хвилину.

Кубок Девіса, Друга Світова група

Фотос Фотіадес (Кіпр) – Георгій Кравченко (Україна) 4:6, 1:6

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У другому одиночному матчі сьогодні, 19 вересня, Олексій Крутих (ATP 443) зіграє проти першої ракетки Кіпру Меліоса Ефстатіу (ATP 463). У неділю, 20 вересня, команди проведуть парний поєдинок, після якого відбудуться ще два одиночні матчі.

Переможець протистояння між Кіпром та Україною наступного року зіграє у плейоф Першої Світової групи.

Нагадаємо, Марта Костюк не допоможе збірній України у фінальній стадії Кубку Біллі Джин Кінг.

У чвертьфіналі Кубку Біллі Джин Кінг на збірну України чекає протистояння з Бельгією. Гра відбудеться 24 вересня о 05:00 за Києвом.