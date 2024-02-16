Федерація хокею України вперше з початку великої війни допустила на трибуни глядачів

Гра між «Соколом» та «Кременчуком» відбудеться 19 лютого у столичному «Палаці спорту»

Глядачі будуть присутні на поєдинку чемпіонату України між «Соколом» та «Кременчуком»

Федерація хокею України ухвалила рішення допустити вболівальників на трибуни. Як повідомив офіційний Telegram-канал ФХУ, глядачі будуть присутні на поєдинку чемпіонату України між «Соколом» та «Кременчуком».

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Гра відбудеться 19 лютого у столичному «Палаці спорту». Це буде перший хокейний поєдинок від початку повномасштабного вторгнення Росії із глядачами на трибунах.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні УХЛ зіграють шість команд – «Дніпро» Херсон, «Сокіл» Київ, «Кременчук», «Тризуб» Київ, «Київ Кепіталз» та «Харківські Берсерки».

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Нагадаємо, збірна України зіграє у фінальній частині кваліфікації на Олімпіаду-2026 з хокею. Розіграш олімпійських путівок відбудеться у серпні 2024 року.

Як повідомлялося, Міністерство молоді та спорту України ще в травні 2023 року отримало лист від Служби безпеки України про наявність російського паспорта в головного тренера національної хокейної збірної Вадима Шахрайчука. Проте відсторонили його лише 19 вересня.