Федерація хокею України вперше з початку великої війни допустила на трибуни глядачів
Глядачі будуть присутні на поєдинку чемпіонату України між «Соколом» та «Кременчуком»
Федерація хокею України ухвалила рішення допустити вболівальників на трибуни. Як повідомив офіційний Telegram-канал ФХУ, глядачі будуть присутні на поєдинку чемпіонату України між «Соколом» та «Кременчуком».
Гра відбудеться 19 лютого у столичному «Палаці спорту». Це буде перший хокейний поєдинок від початку повномасштабного вторгнення Росії із глядачами на трибунах.
Нагадаємо, у нинішньому сезоні УХЛ зіграють шість команд – «Дніпро» Херсон, «Сокіл» Київ, «Кременчук», «Тризуб» Київ, «Київ Кепіталз» та «Харківські Берсерки».
Нагадаємо, збірна України зіграє у фінальній частині кваліфікації на Олімпіаду-2026 з хокею. Розіграш олімпійських путівок відбудеться у серпні 2024 року.
Як повідомлялося, Міністерство молоді та спорту України ще в травні 2023 року отримало лист від Служби безпеки України про наявність російського паспорта в головного тренера національної хокейної збірної Вадима Шахрайчука. Проте відсторонили його лише 19 вересня.
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