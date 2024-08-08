Насібов – Есмаїлі Лейвесі: де сьогодні дивитися поєдинок борців за «золото» Олімпіади

Сутичка Насібов – Есмаїлі Лейвесі розпочнеться о 19:57 за київським часом

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, сьогодні, 8 серпня, проведе сутичку у фіналі Олімпіади-2024. У поєдинку за золоту медаль у ваговій категорії до 67 кг суперником Парвіза буде представника Ірану – Саїд Есмаїлі Лейвесі.

Іранець в цьому році виграв чемпіонат Азії. Також у його активі є перемога у 2022 році на молодіжному чемпіонаті світу.

Насібов є срібним призером Олімпіади в Токіо.

Пряма трансляція сутички Насібов – Есмаїлі Лейвесі запланована на 19:57 за київським часом на сайті та телеканалі «Суспільне.Спорт» на усіх платформах.

Нагадаємо, у матчі 1/8 фіналу Насібов на останніх десяти секундах зайшов за спину супернику з Сербії, четвертому сіяному Мате Немешу, та переміг з рахунком 3:2.

У чвертьфіналі українець зійшовся з непоступливим киргизцем Амантуром Ісмайловим та навіть поступався тому 2:6. Проте п'ять поспіль виштовхувань за килим від Насібова, кожне з яких було оцінене на один бал, принесли результат у вигляді перемоги 7:6.

У пів фіналі Насібов сенсаційно переміг першого сіяного з Азербайджану Хасрата Джафарова. Поєдинок закінчився з рахунком 3:3, але Парвіз останнім виконав результативну дію, а, отже, сам він здобув перемогу.

Як повідомлялося, боксер Олександр Хижняк здобув для України третє золото Олімпіади у Парижі.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік