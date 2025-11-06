Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Динамо» вийшло в третій раунд Юнацької ліги УЄФА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Динамо» вийшло в третій раунд Юнацької ліги УЄФА
«Динамо» продовжує боротьбу

У третьому раунді Юнацької ліги УЄФА біло-сині зустрінуться із шотландським «Гіберніаном»

Київське «Динамо» продовжило свої виступи в розіграші Юнацької ліги УЄФА серед команд U-19 сезону-2025/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

На Шляху чемпіонів країн у матчі-відповіді другого раунду динамівці зустрілися зі шведською «Броммапойкарною» в містечку Бромма. Перший поєдинок, у польській Стальовій Волі, завершився перемогою киян із рахунком 1:0.

Підопічні Ігоря Костюка виграли і вдруге, не залишивши питань щодо переможця у двоматчевому протистоянні. У першому таймі передача Гродзінського завершилася влучним ударом Андрейка в дев'ятку. 

По перерві Іваськів після передачі Андрейка з гострого кута відправив м'яч у ворота суперника, подвоївши перевагу біло-синіх. Усе, що змогли зробити шведи, так це відіграти один м'яч зусиллями Нільдена.  Отже, 2:1 – перемога «Динамо».

У третьому раунді Юнацької ліги УЄФА біло-сині зустрінуться із шотландським «Гіберніаном». Матчі відбудуться 26 листопада та 10 грудня.

Юнацька ліга УЄФА. Другий раунд

«Броммапойкарна» (Швеція) – «Динамо» (Україна) – 1:2 (0:1) 

Голи: Нільден (89) – Андрейко (16), Іваськів (82).

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Девід Бекхем раніше отримав ще одну престижну відзнаку – Орден Британської імперії
Легендарний Бекхем отримав новий статус
4 листопада, 20:57
Юхим Конопля та Шола Огундана стали учасниками скандального епізоду
«Динамо» – «Шахтар»: УАФ визнала помилкою рішення не переглядати епізод з потенційним пенальті
3 листопада, 21:18
Ремзі відомий своїми виступами за англійський «Арсенал» та італійський «Ювентус»
Валлійський футболіст пообіцяв $20 тис. за інформацію про його зниклого собаку
31 жовтня, 14:23
В останніх семи матчах минулорічний чемпіон України здобув перемогу лише одного разу
Знову без голів: «Динамо» програло у другому турі Ліги конференцій
23 жовтня, 23:57
Минулий тиждень був насиченим для українських легіонерів
Вікенд для легіонерів збірної України: клуби Судакова та Зубкова здобули перемоги
21 жовтня, 15:12
У своєму дебютному сезоні у «ПСЖ» 26-річний росіянин зіграв у 17 матчах, пропустивши 13 м'ячів
З клуба Забарного вже взимку зникне російський голкіпер – ЗМІ
18 жовтня, 11:14
Забарний заробляє 5,8 мільйона євро на рік
Стала відома зарплата Забарного у «ПСЖ»
17 жовтня, 17:41
Україна зіграє з Азербайджаном сьогодні, 13 жовтня
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Азербайджану
13 жовтня, 10:30
Більшість квитків на матчі чемпіонату світу коштують сотні або навіть тисячі доларів
Рекордні ціни. Вболівальників обурила вартість квитків на чемпіонат світу з футболу
12 жовтня, 10:53

Новини

«Динамо» вийшло в третій раунд Юнацької ліги УЄФА
«Динамо» вийшло в третій раунд Юнацької ліги УЄФА
«Шахтар» – «Брейдаблік»: де дивитися гру Ліги конференцій
«Шахтар» – «Брейдаблік»: де дивитися гру Ліги конференцій
День бомбардирських тріумфів. Підсумки Ліги чемпіонів за 5 листопада
День бомбардирських тріумфів. Підсумки Ліги чемпіонів за 5 листопада
Може пропустити Олімпіаду: фігурист Куліш має проблеми з отриманням громадянства
Може пропустити Олімпіаду: фігурист Куліш має проблеми з отриманням громадянства
Матч Євроліги «Дубай» – «Хапоель Тель-Авів» у Сараєві пройде за порожніх трибун
Матч Євроліги «Дубай» – «Хапоель Тель-Авів» у Сараєві пройде за порожніх трибун
Сачко сенсаційно обіграв тенісиста з топ-20 рейтингу ATP
Сачко сенсаційно обіграв тенісиста з топ-20 рейтингу ATP

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua