«Динамо» вийшло в третій раунд Юнацької ліги УЄФА

У третьому раунді Юнацької ліги УЄФА біло-сині зустрінуться із шотландським «Гіберніаном»

Київське «Динамо» продовжило свої виступи в розіграші Юнацької ліги УЄФА серед команд U-19 сезону-2025/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

На Шляху чемпіонів країн у матчі-відповіді другого раунду динамівці зустрілися зі шведською «Броммапойкарною» в містечку Бромма. Перший поєдинок, у польській Стальовій Волі, завершився перемогою киян із рахунком 1:0.

Підопічні Ігоря Костюка виграли і вдруге, не залишивши питань щодо переможця у двоматчевому протистоянні. У першому таймі передача Гродзінського завершилася влучним ударом Андрейка в дев'ятку.

По перерві Іваськів після передачі Андрейка з гострого кута відправив м'яч у ворота суперника, подвоївши перевагу біло-синіх. Усе, що змогли зробити шведи, так це відіграти один м'яч зусиллями Нільдена. Отже, 2:1 – перемога «Динамо».

У третьому раунді Юнацької ліги УЄФА біло-сині зустрінуться із шотландським «Гіберніаном». Матчі відбудуться 26 листопада та 10 грудня.

Юнацька ліга УЄФА. Другий раунд

«Броммапойкарна» (Швеція) – «Динамо» (Україна) – 1:2 (0:1)

Голи: Нільден (89) – Андрейко (16), Іваськів (82).

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».