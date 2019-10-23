Українські атлетки Левченко і Геращенко завершили сезон-2019 солдатськими медалями (унікальні фото)



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Юлія Левченко та Ірина Геращенко здобули по медалі. Тепер можна й перепочити Instagram Юлії Левченко

Наші дівчата поступилися тільки чинній чемпіонці світу

В Ухані (Китай) тривають Всесвітні ігри серед військовослужбовців. 22 жовтня розпочалися змагання легкоатлетів, а вже зранку другого дня Україна виграла перші медалі.

Срібну і бронзову нагороди зі стрибків у висоту Україні принесли Юлія Левченко й Ірина Геращенко. Левченко стала другою з результатом 1,92 м, а Геращенко, стрибнувши на 1,90, посіла третє місце. Перемогла представниця ворожої країни, чинна чемпіонка світу Марія Ласіцкене (2,01 м).

Військовослужбовець Юлія Левченко

Ірина Геращенко

Напередодні близьким до медалі був Сергій Смелик. З результатом 10,39 с він фінішував четвертим з бігу на 100 метрів, що на чотири сотих секунди повільніше, ніж час бронзового призера француза Аморі Ґолітана. Переміг іранець Гассан Тафтіан (10,24 с).

Віктор Лонський з результатом 2,10 м посів п’яте місце зі стрибків у висоту.

Катерина Климюк замкнула вісімку фіналісток з бігу на 400 метрів (53,62 с). Анастасія Бризгіна не змогла подолати перше коло (54,38 с).

Ірина Климець стала десятою в метанні молота (56,59 м).

Владислав Мазур з результатом 7,65 м подолав кваліфікацію зі стрибків у довжину. Сергій Никифоров, який через проблеми зі здоров’ям пропустив більшу частину сезону, показав однаковий результат з в’єтнамцем Тіен Тронґ Нґуйєном. 7,41, які вони настрибали, виводили у фінал, але лише одного спортсмена. За другою кращою спробою ним став Нґуйєн. У Никифорова з трьох стрибків два були з заступами.

У змаганнях з бігу на 100 метрів серед жінок перше коло не вдалося подолати Вікторії Ратніковій (11,79 с) і Яні Качур (11,98 с).

Джерело: Федерація легкої атлетики України