Юний рекордсмен. Семирічний українець зробив 250 підйомів переворотом на перекладині

Філіп Нагорний: Я хотів показати всім: ми, діти, сильні, і ми віримо в мир

Семирічний українець Філіп Нагорний зробив 250 підйомів переворотом на перекладині з обтяженням по 1 кг на кожній нозі та потрапив до Національного реєстру рекордів України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на керівницю Національного реєстру рекордів України Лану Вєтрову.

«7-річний українець встановив рекорд і передав естафету дітям світу. Досягнення офіційно підтверджено Національним Реєстром Рекордів.

У Лозанні (Швейцарія) юний український спортсмен зробив 250 підйомів переворотом на перекладині з обтяженням по 1 кг на кожній нозі. Раз за разом, коли руки вже майже не слухалися, він знаходив сили ще на один підйом.

Своїм рекордом Філіп нагадує всьому світу: справжня сила має служити миру, і майбутнє українських дітей залежить не лише від них самих, а й від того, чи відвернеться світ від них, чи стане поруч.

Головне послання, яке Філіп через свій рекорд передає всім дітям планети: попри війну, попри будь-які обставини – не занепадати духом, вірити в свої сили і йти до мети. Сильні духом діти є майбутнім миру. Досягнення стало частиною міжнародної гуманітарної ініціативи «Мир дітям» (Peace for Children)», – зазначила Вєтрова.

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Досягнення хлопця було зафіксовано у присутності представника Національного реєстру рекордів України, з дотриманням усіх вимог та міжнародних правил.

«Було важко – особливо після двохсотого разу. Але я думав про хлопців удома, в Україні, яким зараз набагато важче, ніж мені на цій перекладині. Я хотів показати всім: ми, діти, сильні, і ми віримо в мир. Цей рекорд – не тільки мій. Він наш, дитячий», – заявив Філіп Нагорний.

«Як мама, я знаю ціну кожному з цих двохсот п’ятдесяти разів. Я бачила, як йому важко, і як він усе одно продовжував. У такі хвилини розумієш, що діти іноді сильніші за нас, дорослих. Я пишаюся сином, але ще більше тим, що ця естафета рекордів заради миру», – повідомила мама Філіпа Ілона.

Юний рекордсмен не має наміру зупинятися. Філіп Нагорний уже готується до нового силового рекорду під наглядом тренера та спортивного лікаря.

Нагадаємо, легкоатлетка Оляновська побила світовий рекорд, який тримався 36 років.