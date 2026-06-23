У Криму окупанти заборонили всі спортивні змагання

Керівникам закладів доручено припинити навчально-тренувальні заняття для вихованців спортивних закладів віком до 18 років

Спортивним закладам та організаціям буде заборонено вивозити спортсменів для участі у спортивних заходах за межами півострова

«Міністр спорту» окупаційної адміністрації Криму Ольга Торубарова підписала наказ про скасування до 1 вересня всіх спортивних змагань та тренувань для дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Настоящее время».

Документом керівникам закладів доручено припинити навчально-тренувальні заняття для вихованців спортивних закладів віком до 18 років, проведення навчально-тренувальних, спортивно-масових та фізкультурних заходів, а також першостей, чемпіонатів, кубків та інших змагань. Крім того, «до окремого розпорядження» спортивним закладам та організаціям буде заборонено вивозити спортсменів для участі у спортивних заходах за межами півострова.

«Ці заходи спрямовані виключно на забезпечення безпеки наших дітей, спортсменів та всіх учасників спортивного процесу. Використовуйте ці тимчасові заходи для методологічної, організаційної та документальної роботи», – написала Торубарова.

Напередодні дитячий табір «Артек» в окупованому Криму зіткнувся з проблемами після серії атак на півострів. За повідомленнями батьків, частину дітей не допустили до табору, а окремі зміни могли бути скасовані.

Нагадаємо, що окупаційна влада Криму фактично вводить комендантську годину і закриває поромне сполучення з Росією. Із метою економії паливо в Криму не продаватимуть 22 та 23 червня. Заправка буде проводитися тільки для «транспорту спеціальних служб, які забезпечують життєдіяльність міста», тобто для колаборантів та окупантів.

До слова, за останні дні Сили оборони уразили у тимчасово окупованому Криму об'єкти протиповітряної оборони, нафтобази та газостанції. «Закриваємо пляжний сезон у Криму. Прогноз для туристів – несприятливий», – йдеться у дописі Міноборони.