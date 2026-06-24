Змагання Олімпіади-2030 можуть пройти за межами Франції: деталі рішення МОК

Олімпійські змагань із ковзанярського спорту у 2030 році відбудуться у Нідерландах, а не в країні-господарці Ігор Франції

Виконавчий комітет МОК схвалив суттєві зміни до плану проведення зимових Олімпійських ігор 2030 року у Французьких Альпах через нестачу необхідної інфраструктури та складнощі з реалізацією окремих проєктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ковзанярський спорт – не для Франції

Найбільш резонансним рішенням стало перенесення змагань із ковзанярського спорту до Нідерландів. Олімпійські старти планують провести на знаменитій арені «Тіалф» у місті Геренвен, яка вважається одним із головних центрів світового ковзанярського спорту.

У МОК пояснили це відсутністю сучасного олімпійського ковзанярського треку у Франції. Будівництво нового об'єкта визнали економічно невиправданим, тому було вирішено використати вже наявну інфраструктуру. Остаточні деталі співпраці ще узгоджуються, цей крок уже називають історичним прецедентом для зимових Ігор.

Хоча подібні чутки ходили і перед Олімпіадою-2026 (тоді змагання зі скелетону планували проводити у США, адже Італія могла не встигнути відновити свій трек, але в підсумку організаторам таки вдалося лишити цей вид спорту в межах Італії), ситуація у Франції може стати історичною.

Зміна планів всередині Франції

Ще однією важливою зміною стала відмова від початкового плану створити головний льодовий кластер у Ніцці. Організатори не змогли знайти фінансово прийнятне рішення для модернізації та будівництва необхідних спортивних арен. У результаті МОК вирішив перенести всі льодові дисципліни (за винятком ковзанярського спорту) до Ліона. Саме там планують провести турніри з хокею, змагання з фігурного катання, шорт-треку та керлінгу. Конкретні спортивні об'єкти будуть оголошені пізніше.

Попри зміни в льодовій програмі, змагання зі снігових видів спорту відбудуться відповідно до початкового плану. Куршевель та Валь-д'Ізер прийматимуть гірськолижні дисципліни, використовуючи вже наявну інфраструктуру та досвід проведення великих міжнародних стартів.

Нагадаємо, що французькі ЗМІ назвали три види спорту, які можуть увійти до програми Олімпіади-2030.