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Чемпіонат Європи з сумо завершився масовою бійкою (відео)

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Чемпіонат Європи з сумо завершився масовою бійкою (відео)
Континентальна першість з сумо запам'ятається гучним скандалом

Чемпіонат Європи 2026 з сумо проходив у Шотландії

Чемпіонат Європи з сумо завершився масовою бійкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram віцепрезидента Федерації сумо України Руслана Щедріна.

«Чемпіонат Європи з сумо закінчився масовою бійкою. Організатор Скотт звинуватив представника збірної Угорщини в тому, що той вдарив його дружину. Правда це чи ні, сказати важко.

Але одне можна сказати точно. Організація чемпіонату, м’яко кажучи, була не на рівні турніру такого масштабу.

Спорт має запам’ятовуватися перемогами, а не скандалами», – написав Щедрін.

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Допис, поширений Руслан Щедрін (@ryslan_shedrin)

Також в коментарі до допису олімпійський чемпіон Жан Беленюк звернув увагу на спортивну споруду, в якій проходила континентальна першість.

«Таке враження, що чемпіонат Європи з сумо проводиться у спортзалі посередньої української школи», – написав Беленюк.

Чемпіонат Європи 2026 з сумо проходив у Шотландії.

Нагадаємо, поведінка російського боксера Сергія Горохова після поєдинку у турецькому Трабзоні спровокувала масову бійка за участю глядачів. 

Горохов проводив бій за титул чемпіона світу за версією Універсальної боксерської організації (UBO) проти турка Емірхана Калкана. Після закінчення поєдинку росіянин почав занадто емоційно святкувати, як він вважав, свій майбутній тріумф. Це не сподобалося місцевій публіці, частина глядачів вибігла на ринг, що спровокувало масову бійку.

Турнір було перервано через загострення безпекової ситуації, переможця бою не було оголошено офіційно. По гучномовцях багаторазово робилися оголошення із закликом заспокоїтися, проте бійка тривала ще деякий час. 

Теги: сумо спорт

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