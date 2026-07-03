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Титулована українська спортсменка повідомила про вагітність

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Титулована українська спортсменка повідомила про вагітність
У 2008 та 2012 роках Дудка брала участь у Олімпійських іграх

Дар’я Дудка: Попереду в мене один з найважливіших стартів у житті

Титулована українська стрільчиня 40-річна Дар’я Дудка повідомила про свою вагітність. Про це інформує «Главком».

«Маю для вас особливу новину. Попереду в мене один з найважливіших стартів у житті. Саме тому на деякий час беру невелику спортивну відпустку від змагань. Скоро я обов'язково повернуся на вогневий рубіж – сильнішою, мотивованішою і ще більш голодною до перемог. Дякую кожному, хто підтримував мене на цьому шляху. Ваша віра для мене дуже цінна. А всім, хто вже подумав, що конкурентів стало менше… даремно)) Це лише коротка пауза. Побачимося на змаганнях. І, будь ласка, не розслабляйтеся», – написала в Instagram Дар’я Дудка.

Дар’я Дудка є багаторазовою чемпіонкою та призеркою чемпіонатів України та Кубків України з кульової стрільби. У 2008 та 2012 роках брала участь у Олімпійських іграх.

У травні 2026 року Дар’я Дудка виборола нагороду на Чемпіонаті Європи зі стрільби. Український дует у складі Дар’ї Дудки та Сергія Куліша здобув срібло у вправі зі стрільби з гвинтівки на 50 метрів із трьох положень.

Нагадаємо, найуспішніша фехтувальниця в історії України, дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, у соціальних мережах повідомила, що стала мамою.

Про радісну новину стало відомо з Інстаграму Ольги Харлан та її нареченого, титулованого італійського шабліста Луїджі Самеле. У спільній публікації вони повідомили, що їхня донька з'явилася на світ 14 червня. Дівчинку назвали Аріанною.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

  • Італія – Китай
  • Україна – Бельгія
  • Казахстан – Іспанія
  • Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.

Теги: спорт кульова стрільба вагітність

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