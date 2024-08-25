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Українка стала чотириразовою чемпіонкою світу з веслування на каное

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Українка стала чотириразовою чемпіонкою світу з веслування на каное
Лузан здобула вже четвертий титул чемпіонки світу в кар'єрі
фото з відкритих джерел

Українська спортсменка виборола звання чемпіонки світу з веслування на каное на дистанції 500 метрів

Сьогодні, 25 серпня, в Самарканді (Узбекистан) відбувся заключний день чемпіонату світу з веслування на байдарках та каное. Українська спортсменка Людмила Лузан здобула золоту медаль у каное-одиночці на дистанції 500 метрів, продемонструвавши виняткову майстерність та силу волі.  Про це проінформував Національний олімпійський комітет України.

«В Самарканді (Узбекистан) триває заключний змагальний день чемпіонату світу з веслування на байдарках та каное, де розігруються медалі в усіх неолімпійських дисциплінах.  Людмила Лузан з перевагою у понад дві секунди стала чемпіонкою світу в каное-одиночці на дистанції 500 метрів», – йдеться у повідомленні.

Лузан пройшла дистанцію за 2 хвилини 6,881 секунди, випередивши чилійку Марію Жозе Майльярд (2:08.912) та Марію Бровкову з Казахстану (2:09.731). Ця перемога стала для неї вже четвертим титулом чемпіонки світу в кар'єрі, що підтверджує її статус однієї з найкращих веслувальниць світу.

Особливо вражає те, що це був перший старт Лузан після Олімпіади в Парижі, де вона здобула срібну медаль у каное-двійках. Цей тріумф на чемпіонаті світу свідчить про її неймовірну здатність швидко відновлюватися та підтримувати високий рівень спортивної форми 

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Теги: веслування на байдарках і каное медалі Людмила Лузан Париж

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