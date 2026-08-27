Альмалалха здобула золото Чемпіонату Європи з бадмінтону U19
У Татабаньї (Угорщина) завершився Чемпіонат Європи з бадмінтону серед юніорів до 19 років
Раія Альмалалха стала чемпіонкою Європи U19 з бадмінтону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.
У Татабаньї (Угорщина) завершився Чемпіонат Європи з бадмінтону серед юніорів до 19 років, який тривав упродовж 22-27 серпня. Україну на континентальній першості представляла зокрема й 18-річна спортсменка з Харківщини Раія Альмалалха, яка дійшла до фіналу жіночого одиночного розряду.
Свій шлях до нагороди українка розпочала з перемоги над представницею Данії – 21:16, 14:21, 21:15. Далі Раія здолала суперницю з Туреччини – 21:16, 21:13, а в півфіналі перемогла опонентку з Бельгії – 21:18, 21:16.
У матчі за «золото» Раія зустрілася ще з однією представницею Данії – Атене Людуч Торнільд. Програвши перший сет (19:21), українка зуміла переломити хід поєдинку та виграти другу партію (21:18). У третьому сеті Раія повністю контролювала гру і перемогла суперницю (21:9), ставши чемпіонкою Європи U19!
Це перше «золото» України на чемпіонатах Європи U19 з 2003 року та сьома нагорода в історії виступів українців на цьому турнірі. Востаннє українські бадмінтоністи підіймалися на подіум Чемпіонат Європи з бадмінтону серед юніорів у 2020 році, коли бронзовими призерками в жіночій парі стали Поліна Бугрова та Марія Столяренко.
Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.
Склад збірної України
- Еліна Світоліна (№10 WTA)
- Марта Костюк (№11 WTA)
- Олександра Олійникова (№44 WTA)
- Даяна Ястремська (№87 WTA)
- Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)
Склад збірної Бельгії
- Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
- Єлін Вандромм (№128 WTA)
- Грет Міннен (№182 WTA)
- Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)
Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.
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