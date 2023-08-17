У трійку номінантів потрапили футболісти Ліонель Мессі, Ерлінг Голлан та Кевін Де Брейне

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосила номінантів на премію найкращого гравця року. У трійку номінантів потрапили Ліонель Мессі, Ерлінг Голлан та Кевін Де Брейне. Про це йдеться на сайті організації.

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Переможця буде оголошено 31 серпня на церемонії жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/2024. Зазначимо, що 2022 року нагороду отримав французький нападник Карім Бензема, який влітку 2023 року перейшов із мадридського «Реала» до саудівського «Аль-Іттіхад».

Цьогорічними номінантами стали Ліонель Мессі, який перейшов у липні з французького «Парі Сен-Жермен» до американського «Інтер Майамі». Також у список потрапили два гравці «Манчестер Сіті» – Ерлінг Голлан та Кевін Де Брейне.

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Нагадаємо, що раніше УЄФА суворо покарала відомий італійський клуб. Нещодавно головний керівний орган європейського футболу дозволив «Осасуні» стартувати у Лізі конференцій, а от «Ювентус» такої можливості позбавили. В УЄФА провели розслідування на предмет можливих порушень правил ліцензування клубів УЄФА та фінансового фейр-плею. Органи УЄФА дійшли висновку, що італійський «Ювентус» порушив нормативно-правову базу та порушив мирову угоду, підписану в серпні 2022 року. .

До слова, «Манчестер Сіті» став володарем Суперкубка УЄФА. У матчі за трофей володар Ліги чемпіонів обіграв у серії пенальті переможця Ліги Європи – іспанську «Севілью»