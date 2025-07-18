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Усик продемонстрував на зважуванні рекордну вагу в кар'єрі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Усик продемонстрував на зважуванні рекордну вагу в кар'єрі
Український боксер важить 103,1 кг
фото: Queensberry/Leigh Dawney

Вага Усика склала 103,1 кг

Сьогодні, 18 липня, відбулася офіційна процедура зважування перед боєм чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) та власника титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО). Про це повідомляє «Главком».

Вага Усика склала 103,1 кг – це найбільший показник у його кар'єрі. Попередній рекорд становив 102,5 кг у повторному поєдинку проти Тайсона Ф’юрі. Дюбуа ж показав вагу 110,5 кг.

Після зважування суперники провели заключну дуель поглядів.

Нагадаємо, у суботу, 19 липня, на лондонському стадіоні «Вемблі» пройде грандіозний вечір боксу, під час якого пройде бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій ваговій категорії між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа.

В Україні транслятором бою Усик – Дюбуа буде сервіс Megogo. Подивитися історичний вечір боксу можна буде за підписками «Максимальна», «Оптимальна», «Спорт» (розділ «Єдиноборства»), «Megopack XL».

Також бій Усик – Дюбуа транслюватиме DAZN. Для перегляду потрібно мати підписку на сервіс, а потім потрібно буде придбати PPV.

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Теги: Олександр Усик Даніель Дюбуа бокс

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