Знищення ракет і дронів РФ: міноборони Польщі зробило заяву

У Польщі вважають, що для захисту українського неба буде достатньо значного посилення ППО

Польща не збирається допомагати Україні у знищенні російських ракет та безпілотників. Для захисту українського неба буде достатньо значного посилення ППО. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський після зустрічі глав міноборони країн Євросоюзу, повідомляє Polskie Radio.

За його словами, Україна повинна мати озброєння для самозахисту та захисту власного повітряного простору.

«З іншого боку, ми не розглядаємо в жодному форматі, особливо двосторонньому, те, що справді є одним із українських очікувань, а саме можливість збивати російські ракети або безпілотники з польської території», – додав Залевський.

Він вважає, що Україні для захисту від постійних російських атак буде достатньо посилення протиповітряної оборони. Тоді не буде потрібна «підтримка з боку польських ВПС».

Повітряний простір Польщі під час інтенсивного ракетного обстрілу України вранці 26 серпня могли порушити два російські безпілотники, а, можливо, і жоден. Про це під час пресконференції у Варшаві заявив у середу глава польського уряду Дональд Туск.

Він підкреслив, що проблема із збиттям повітряних цілей полягає в тому, що є лише долі секунди на те, щоб встановити, чи це не цивільний обʼєкт.

Нагадаємо, за даними Оперативного командування Збройних сил Польщі, під час масованої атаки РФ на Україну 26 серпня один російський безпілотник залетів у Польщу з боку Червонограда Львівської області. Він перебував на радарах польської системи протиповітряної оборони упродовж приблизно пів години. Станом на сьогодні здійснюються його пошуки у Люблінському воєводстві країни.

Також повідомлялося, що у південно-східній частині Польщі 26 серпня підняли польську та союзну авіацію через загрозу російських ракет на заході Україні.