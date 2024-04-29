«Вам від Росії прилетить». Чемпіонка України та донька депутатки образила мешканців Дніпра
Алсу Алєйнікова: Я полечу в Дубай, буду пити кокос, ходити по магазинах і чудно себе почувати, а ви будете сидіти у війні та ховатися у підвали
Чемпіонка України з академічного веслування 2017, 2018 та 2019 років Алсу Алєйнікова потрапила у скандал. Вона публічно у своїх соцмережах образила мешканців Дніпра, називавши їх «жебраками» та сказавши, що вони їдять тільки «сало і сосиски». Про це інформує Трибуна.
«Вам, п******и, від Росії ще так прилетить», – каже Алейнікова на відео.
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У відповідь дніпряни звинуватили веслувальницю у колабораціонізмі.
Алсу Алєйнікова була перспективною веслувальницею, мала звання майстра спорту та представляла збірну на юнацькому чемпіонаті світу.
«Я полечу в Дубай, буду пити кокос, ходити по магазинах і чудно себе почувати, а ви будете сидіти у війні та ховатися у підвали», – сказала вона у відео.
Мати Алейнікової – теж спортсменка. Діна Міфтахутдінова вигравала срібло Олімпіади-1996 в академічному веслуванні. У 2020 році вона стала депутаткою Дніпропетровської обласної ради 8-го скликання від партії «Слуга народу».
Також Міфтахутдінова є керівницею комунального закладу «Дніпропетровська обласна школа вищої спортивної майстерності».
Наразі Діна Міфтахутдінова обмежила доступ до своїх соцмереж.
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