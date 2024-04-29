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«Вам від Росії прилетить». Чемпіонка України та донька депутатки образила мешканців Дніпра

Христина Жиренко
glavcom.ua
«Вам від Росії прилетить». Чемпіонка України та донька депутатки образила мешканців Дніпра
Алсу Алєйнікова була перспективною веслувальницею, мала звання майстра спорту та представляла збірну на юнацькому чемпіонаті світу

Алсу Алєйнікова: Я полечу в Дубай, буду пити кокос, ходити по магазинах і чудно себе почувати, а ви будете сидіти у війні та ховатися у підвали

Чемпіонка України з академічного веслування 2017, 2018 та 2019 років Алсу Алєйнікова потрапила у скандал. Вона публічно у своїх соцмережах образила мешканців Дніпра, називавши їх «жебраками» та сказавши, що вони їдять тільки «сало і сосиски». Про це інформує Трибуна.

«Вам, п******и, від Росії ще так прилетить», – каже Алейнікова на відео.

Обережно! Присутня ненормативна лексика

У відповідь дніпряни звинуватили веслувальницю у колабораціонізмі.

Алсу Алєйнікова була перспективною веслувальницею, мала звання майстра спорту та представляла збірну на юнацькому чемпіонаті світу.

«Я полечу в Дубай, буду пити кокос, ходити по магазинах і чудно себе почувати, а ви будете сидіти у війні та ховатися у підвали», – сказала вона у відео.

Мати Алейнікової – теж спортсменка. Діна Міфтахутдінова вигравала срібло Олімпіади-1996 в академічному веслуванні. У 2020 році вона стала депутаткою Дніпропетровської обласної ради 8-го скликання від партії «Слуга народу».

Також Міфтахутдінова є керівницею комунального закладу «Дніпропетровська обласна школа вищої спортивної майстерності».

Наразі Діна Міфтахутдінова обмежила доступ до своїх соцмереж.

Теги: Дніпро веслування скандал

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