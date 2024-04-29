«Вам від Росії прилетить». Чемпіонка України та донька депутатки образила мешканців Дніпра

Алсу Алєйнікова була перспективною веслувальницею, мала звання майстра спорту та представляла збірну на юнацькому чемпіонаті світу

Алсу Алєйнікова: Я полечу в Дубай, буду пити кокос, ходити по магазинах і чудно себе почувати, а ви будете сидіти у війні та ховатися у підвали

Чемпіонка України з академічного веслування 2017, 2018 та 2019 років Алсу Алєйнікова потрапила у скандал. Вона публічно у своїх соцмережах образила мешканців Дніпра, називавши їх «жебраками» та сказавши, що вони їдять тільки «сало і сосиски». Про це інформує Трибуна.

«Вам, п******и, від Росії ще так прилетить», – каже Алейнікова на відео.

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У відповідь дніпряни звинуватили веслувальницю у колабораціонізмі.

Алсу Алєйнікова була перспективною веслувальницею, мала звання майстра спорту та представляла збірну на юнацькому чемпіонаті світу.

«Я полечу в Дубай, буду пити кокос, ходити по магазинах і чудно себе почувати, а ви будете сидіти у війні та ховатися у підвали», – сказала вона у відео.

Мати Алейнікової – теж спортсменка. Діна Міфтахутдінова вигравала срібло Олімпіади-1996 в академічному веслуванні. У 2020 році вона стала депутаткою Дніпропетровської обласної ради 8-го скликання від партії «Слуга народу».

Також Міфтахутдінова є керівницею комунального закладу «Дніпропетровська обласна школа вищої спортивної майстерності».

Наразі Діна Міфтахутдінова обмежила доступ до своїх соцмереж.