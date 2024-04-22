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Відпочинок у «ЛНР» та відверті фото: у столиці спалахнув скандал щодо нової директорки ліцею

Катерина Іванова
glavcom.ua
Відпочинок у «ЛНР» та відверті фото: у столиці спалахнув скандал щодо нової директорки ліцею
фото: facebook.com/vasilyevadarina

Нова директорка ліцею публікувала у забороненій соцмережі «ВКонтакті» відверті фото з відпочинку, а також, фото у радянській формі

Навчальний заклад «Престиж» у Солом'янському районі Києва очолила нова 33-літня керівниця. Частина батьків та працівників ліцею шоковані таким призначенням.

Вчителька математики ліцею «Престиж» Дарина Васильева на своїй сторінці у соцмережах розповіла деталі призначення нової директорки, а також, чому це спровокувало хвилю невдоволення та скандал у соцмережах. 

Як стало відомо, нова директорка Наталія Барчук приступила до обов'язків керівниці учбового закладу з 12 квітня. До того два роки виконував обов'язки директора ліцею один із заступників.

«І от раптом 12 квітня в ліцей завітала нова директорка, про яку ніхто нічого не чув», – наголошує на раптовій зміні керівництва Дарина Васильева.

Скріншот допису Дарини Васильєвої про Наталію Барчук
Скріншот допису Дарини Васильєвої про Наталію Барчук
фото: facebook.com/vasilyevadarina

Про Наталію Барчук відомо небагато: у 2016 році закінчила НПУ імені Драгоманова, має першу категорію, по одному року працювала в адміністрації двох шкіл Солом’янського району. Вона – родом з нині окупованої Брянки Луганської області.

Зміна керівництва викликала інтерес з боку учнів та деяких батьків до особистості нової керівниці. При цьому користувачі Facebook вказують, що про нову директорку вдалося взнати більше завдяки її сторінкам у соцмережах.

Так, зокрема у забороненій в Україні мережі «ВКонтакті» зареєстрована сторінка «Тата Барчук» з нібито світлинами директорки. Користувачі звертають увагу, що сторінка активно велася російською мовою до кінця 2022 року. Там є чимало відвертих селфі освітянки, підтвердження візитів на окуповану територію Донбасу та навіть знімки у радянській формі. Востаннє користувачка Тата Барчук була ВКонтакті 19 квітня.

Нова директорка у 2017 році постить фото в «пілотці» з серпом і молотом у навчальному закладі (хоча з 2015 року діє Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»)
Нова директорка у 2017 році постить фото в «пілотці» з серпом і молотом у навчальному закладі (хоча з 2015 року діє Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»)

«3.01.2022 постить відео, де вона приїжджає вночі додому в окуповану з 2014 року Брянку; 07.07.2021 постить фото з нічного клубу в окупованій Брянці (тобто приїжджає туди не лише до батьків); розповсюджує пост «ОУ ЛНР «Брянковский УВК№5», на групу якого вона підписана, який вихваляє окупаційну адміністрацію Російської Федерації в окупованій частині Луганської області; постійно постить фото досить дивного для освітянки змісту, наприклад підписуючи їх «Практикую прогибы». Зверну увагу, що все – на фоні відсутності постів про широкомасштабне вторгнення, будь-яких зборів для ЗСУ чи постів патріотичних настроїв», – обурено зауважує Дарина Васильева.

07.07.2021 Наталія Барчук постить фото з нічного клубу в окупованій Брянці
07.07.2021 Наталія Барчук постить фото з нічного клубу в окупованій Брянці
фото: vk.com/id234055240
Відпочинок у «ЛНР» та відверті фото: у столиці спалахнув скандал щодо нової директорки ліцею фото 1
фото: vk.com/id234055240

Разом з тим у коментарях під цим постом інші користувачі також висловлюють невдоволення з роздратуванням власне і через призначення такої молодої спеціалістки, і особливо деякими її світлинами (інколи відвертими) у соцмережах.

Відпочинок у «ЛНР» та відверті фото: у столиці спалахнув скандал щодо нової директорки ліцею фото 2
фото: facebook.com/vasilyevadarina
Відпочинок у «ЛНР» та відверті фото: у столиці спалахнув скандал щодо нової директорки ліцею фото 3
фото: facebook.com/vasilyevadarina
Відпочинок у «ЛНР» та відверті фото: у столиці спалахнув скандал щодо нової директорки ліцею фото 4
фото: facebook.com/vasilyevadarina

«Ліцей «Престиж» займає постійно топові місця в рейтингу м.Києва (наприклад, 4 місце у 2023-му). Тож призначення Барчук Н.М. на посаду директора ліцею «Престиж» обурює та шокує батьків нашого ліцею! Ми стурбовані, що ліцей очолила людина, що порушує закон. Ми переймаємося за безпеку наших дітей, а також за їх майбутнє навчання і виховання в ліцеї на чолі з Барчук Н.М.», — додала Васильева.

До слова, у столичному ресторані Good Wine вибухнув конфлікт за участі працівника департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Віталія Манасяна.

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Теги: конфлікт відео Facebook навчання скандал закон селфі

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