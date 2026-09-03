Лідер «Інтера» та тренер «Комо» забрали головні призи сезону чемпіонату Італії

Елітний дивізіон підбив підсумки попереднього сезону

Італійська Серія A роздала індивідуальні нагороди за підсумками кампанії 2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт ліги.

Церемонія Gran Gala del Calcio відбулася у Мілані. Під час заходу нагородили переможців голосування членів Асоціації футболістів Італії. Організувала вечір Італійська федерація футболу.

Оборонець міланського «Інтера» Федеріко Дімарко визнаний найкращим гравцем Серії A в минулому сезоні. Вихованець «нерадзуррі» допоміг команді Крістіана Ківу виграти третє Скудетто за шість років. Сам лауреат оформив сім голів і рекордні для турніру 18 асистів.

Натомість керманич «Комо» Франсеск Фабрегас став найкращим тренером Серії A в кампанії 2025/26. З іспанським фахівцем «ларіані» досягли найбільшого успіху в історії. Провінційний колектив посів четверте місце та невдовзі дебютуватиме в Лізі чемпіонів.

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.