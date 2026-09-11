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«Баварія» розгромила «Буде/Глімт» у заключному матчі першого тижня Ліги чемпіонів

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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«Баварія» розгромила «Буде/Глімт» у заключному матчі першого тижня Ліги чемпіонів
«Баварія» показала потужну гру у матчі першого туру
фото: ФК «Баварія»

Другий тайм поєдинку для німецької команди став зразковим у розрізі результативності

Мюнхенська «Баварія» розпочала сезон Ліги чемпіонів з неймовірно впененої перемоги над норвезьким «Буде/Глімтом», якому вона відвантажила одразу п'ять м'ячів. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

Мюнхенці з перших хвилин захопили контроль над грою, багато володіли м’ячем і регулярно створювали моменти біля воріт Нікіти Хайкіна. Воротар норвезької команди вже на 5-й хвилині врятував після удару головою Луїса Діаса, а згодом відбив небезпечний постріл Джамала Мусіали.

У середині першого тайму «Баварія» продовжила тиснути. Йозуа Кімміх на 35-й хвилині влучив у стійку, а через п’ять хвилин Мусіала з близької відстані знову змусив Хайкіна продемонструвати реакцію. «Буде/Глімт» намагався відповідати швидкими атаками та короткими передачами, проте господарі контролювали ситуацію й до перерви мали 68% володіння м’ячем. Однак забитими м'ячами відзначитися їм це не допомогло. 

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Після перерви «Баварія» нарешті відкрила рахунок. На 47-й хвилині м’яч відскочив до Джамала Мусіали за межі штрафного, і він потужним ударом відправив його під ліву стійку. «Буде/Глімт» намагався не закриватися та кілька разів виходив в атаку, а Андреас Гелмерсен на 67-й хвилині навіть пробив здалеку буквально в кількох сантиметрах над поперечиною.

На 61-й хвилині перевага мюнхенців стала подвійною. Мікаель Олісе ідеально подав зі штрафного, а Гаррі Кейн вистрибнув вище за захисників і головою замкнув подачу поблизу воріт. Форвард міг оформити дубль уже за кілька хвилин, однак після чудової передачі Конрада Лаймера пробив поруч зі стійкою.

Після другого гола «Баварія» повністю контролювала перебіг зустрічі та спокійно розігрувала м’яч у пошуках нових можливостей. На 77-й хвилині Альфонсо Девіс відзначився ефектним голом після добивання, пробивши з великої відстані під праву стійку. Норвежці відповіли кількома атаками, проте до реальної небезпеки справа майже не доходила, а через травму Джошуа Гастона Кітолано господарі отримали ще одну нагоду перебудувати гру замінами.

Крапку в матчі поставив Мікаель Олісе. Француз отримав передачу на межі штрафного майданчика, одним дотиком підготував м’яч і потужно пробив у праву дев’ятку. Але на цьому він не зупинився: він блискуче зіграв на другій доданій хвилині основного часу і оформив дубль. А з ним – і перемогу «Баварії» з рахунком 5:0. 

Ліга чемпіонів УЄФА 2026/2027. Етап ліги. Перший тур

«Баварія» – «Буде/Глімт» 5:0 (0:0)

  • Голи: Мусіала (47), Кейн (61), Девіс (77), Олісе (83, 90+2)

Нагадаємо, що «Баварія» U19 з голом українця Богдана Олійченка переграла «Буде-Глімт» у Юнацькій лізі УЄФА

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Теги: Ліга чемпіонів ФК Баварія Гаррі Кейн Альфонсо Девіс НОВИНИ ФУТБОЛУ

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